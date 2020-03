Lo que asombra no es que haya información que no tenga que ver con el coronavirus… sino que hasta la fecha el reclutar a menores de edad para el crimen organizado no esté tipificado como delito. ¿Pos que apenas se enteraron los legisladores que existe este el problema en el país?

Pero bueno… el que entró al quite en el tema fue el senador de Morena, Ricardo Monreal, quien ya avisó que presentará la iniciativa de reformas al Código Penal Federal y a la Ley General de los Derechos de las Niñas y los Niños… todo con el objetivo de ajustar éstas al Derecho Internacional Humanitario y la Corte Penal Internacional, la cual define ese acto como un crimen de guerra.

De acuerdo con La Jornada, Monreal, quien es líder de la bancada de Morena en el Senado, además de presidente de la Junta de Coordinación Política, justificó la propuesta basado en informes de organismos internacionales y regionales, los cuales indican que el número de menores reclutados por el crimen organizado se ha incrementado.

De acuerdo con Monreal, la Red de los Derechos de la Infancia en México (Redim) señala que en México hay entre 30 y 35 mil menores y adolescentes reclutados por el crimen organizado… no sólo niños, sino también niñas. Por ello, el senador urgió la necesidad de que el uso de menores de 15 años quede tipificado en el Código Penal Federal.

La propuesta de Monreal llega luego de que en enero pasado fueron ampliamente difundidas imágenes de niños recibiendo entrenamiento para defender sus comunidades, como parte de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF).

Claro… en el caso anterior es para protección de su comunidad, sin embargo, las imágenes fueron criticadas por ver a los menores portando armas, algo que seguramente hacen (y hasta cosas más heavies) cuando son reclutados por el crimen organizado.

Monreal mencionó que son varias las organizaciones internacionales y nacionales que han alertado sobre el incremento de menores en el crimen organizado. Algunas de ellas, la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.