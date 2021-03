Y en la gustada sección “Pa’ eso me gustabas, Ricardo Monreal”… no fueran las redes sociales, porque hasta propone su regulación y que sean investigadas, pero en lo que toca a personajes una y otra vez señalados de estar metidos en ondas no muy legales (cof, Operación Safiro, cof), ahí sí “pos quién sabe”.

Cuestionado sobre las recientes revelaciones hechas por El País, las cuales llevan a suponer que Manlio Fabio Beltrones le dijo a su hija “guárdame esto”… y luego le pasó 104 millones de dólares, el senador de Morena, Ricardo Monreal dio a entender que, para él, el exlíder del PRI es una blanca palomita y no hay forma de que crea lo contrario.

“Tengo una opinión positiva de Manlio Fabio (Beltrones), fui compañero de él en el Senado y en la Cámara de Diputados, y no cambiará”, señaló Monreal, en clara muestra de respaldo al priista.

Ofrece apoyo a la senadora Sylvana Beltrones

Monreal remarcó que, por el momento, no existe una versión oficial de lo revelado por El País, respecto a la cuenta de 104 millones de dólares que, supuestamente, tiene la hija de Beltrones en la Banca Privada d’ Andorra.

Pero aunque hubiera… según lo dicho por Monreal, en caso de que la Fiscalía General de la República (FGR) investigue y encuentre algo en contra de Beltrones o su familia, el exlíder del PRI no tendría ninguna bronca en demostrar su inocencia.

“Si hay algún elemento de la fiscalía que determine un grado de responsabilidad, seguramente él lo aclarará y se someterá a la propia indagatoria“, agregó el senador de Morena, para rematar con un mensaje de apoyo a la hija de Beltrones. “Nuestra solidaridad para ella como senadora, y seguramente, si la Fiscalía General de la República tiene elementos, habrá de proceder y ellos a defenderse”.

De acuerdo con la investigación del diario español, la hija de Manlio Fabio (y hoy senadora), Sylvana Beltrones, recibió un millonario deposito de 104 mdd, por ahí de 2009 y 2010. Mucho dinero para cualquier persona, incluso para una funcionaria pública… lo cual, para ese entonces, no era la hija del Beltrones. Entonces, la lógica lleva a pensar que el varote le llegó de parte del influyente priista.

Según lo revelado por El País, en la mira de la FGR están Manlio Fabio, Sylvana Beltrones y, además, Sylvia Sánchez, esposa del doble de Capulina (cuando tenía bigote, porque luego se lo cortó… buhhh).