Lo que necesitas saber: De acuerdo con Morena, se detectaron irregularidades en 962 casillas por diversos motivos, lo que representa el 22.6% de la votación.

Seguramente se enteraron sobre las elecciones que tuvo Coahuila y cómo el PRI se llevó el carro completo. Bueno, pues el tema vuelve a la conversación debido a que Morena solicitó la nulidad de la elección de las 16 diputaciones locales por supuestas irregularidades.

Foto: @INECoahuila

Morena buscará impugnar las elecciones en Coahuila

Así como lo leíste. Morena no se quedará con los brazos cruzados después de haber perdido las elecciones en Coahuila y buscará anular los resultados en donde el PRI se quedó con las 16 diputaciones locales.

Fue la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, quien anunció las 17 denuncias por las elecciones: una por cada distrito local y una general.

“Se detectaron irregularidades en 962 casillas por diversos motivos, lo que representa el 22.6% de la votación. Derivado de lo anterior, se solicita la nulidad total de la elección, es decir, de los 16 distritos locales”, señaló en conferencia.

Pero… ¿De qué acusan al PRI?

La acusación de Morena se basa en la supuesta compra y coacción del voto mediante códigos QR, participación indebida de servidores públicos, uso electoral de programas sociales y violencia política.

Para ser más exactos, presentaron una denuncia ante la fiscalía por la posible compra y coacción de voto y una queja ante el INE por presunto rebase de tope de gastos de campaña en los candidatos del PRI.

Aunque, sus acusaciones no son una novedad… pues desde que se publicaron los resultados, Morena denunció la supuesta compra de votos. En fin, habrá que ver en qué termina todo este asunto.