Elecciones en Coahuila 2026: El PRI se lleva carro completo y Morena acusa presunta compra de votos

Lo que necesitas saber: Coahuila renovó su Congreso aunque con el 50.6% de la participación ciudadana.

Con corte a las 11 de la noche del domingo 7 de junio y con el 87.6% de las actas contabilizadas, el PRI se perfilaba para llevarse carro completo en las elecciones en Coahuila 2026.

Como muchos supieron, Coahuila tuvo elecciones el domingo 7 para elegir 25 diputaciones locales.

Foto: @INECoahuila

O sea, para renovar su Congreso, aunque sólo participó el 50.6% de la ciudadanía y no faltaron las denuncias de Morena por supuesta compra de votos por parte del PRI.

Elecciones en Coahuila 2026: El PRI se lleva carro completo

Va de nuevo: la gente de Coahuila eligió a los próximos nuevos diputados y diputadas del Congreso estatal.

Las diputadas y los diputados asumirán sus cargos el 1° de enero de 2027 y por allá andarán durante 3 años.

En estas elecciones estaban en juego 25 curules del Congreso de Coahuila: 16 diputaciones de mayoría relativa —o sea, por voto directo— y 9 de representación proporcional o los lugares asignados de acuerdo al porcentaje de votos que obtiene cada partido.

Foto: zocalo.com.mx/prep/

Y hasta las 11 de la noche del 7 de junio de 2026, la alianza PRI-UDC (Unidad Democrática de Coahuila) juntó un total de 618 mil 696 votos, lo que puso a esta coalición en la delantera en todos los 16 distritos.

De esta manera, el PRI logró hacer match entre el gobierno de Coahuila a cargo del priista Manolo Jiménez y el próximo Congreso que sería de mayoría tricolor, por lo que este estado sigue siendo considerado… bastión del partido de Alito Moreno.

La denuncia de Morena

Por su parte, Morena denunció la supuesta compra de votos a favor del PRI en presuntos centros… de compra.

Foto: @RicardoMonrealA

Y desde su trinchera, el diputado Ricardo Monreal acusó la retención ilegal de legisladores y ciudadanos, previo a las elecciones.