Movimiento Ciudadano impugnará multa contra Samuel García

Ya se veía venir, pero ahora sí está confirmado. Movimiento Ciudadano no pretende soltar todo el varote que se ahorró en la campaña de Samuel García con la propaganda gratuita de la influencer, Mariana Rodríguez.

Luego de que se confirmó la multa del INE por las irregularidades financieras encontradas en la campaña de Samuel García, en el pasado proceso electoral en Nuevo León, Movimiento Ciudadano anunció que impugnará la resolución ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

“Las publicaciones que Mariana Rodríguez realizó en sus redes sociales sobre su esposo, Samuel García, entonces candidato a la gubernatura de Nuevo León, que el INE pretende cuantificar como si fuera un servicio comercial, son mensajes de legítimo apoyo y en libertad de expresión”, señala el comunicado de Movimiento Ciudadano.

Por esto se sancionó a Samuel García:

Pues resulta que ayer el Consejo General del INE aprobó la multa contra Samuel García (y Movimiento Ciudadano) por el apoyo que recibió en campaña de su esposa, Mariana Rodríguez… según la Unidad Técnica de Fiscalización, dicho apoyo debió haberse cobrado, ya que, en su calidad de influencer, la esposa del futuro gober de Nuevo León es considerada “un ente de aportación prohibido”.

Según las cuentas del INE, Mariana Rodríguez echó en sus redes un total de mil 300 stories de Instagram y 45 fotos… cada una a 20-40 mil pesitos, para dar un total de 27.8 millones de pesos. Bueeeeno, eso si las hubiera cobrado. Según García y Movimiento Ciudadano, eso no ocurrió, ya que su apoyo fue desde su posición como esposa y porque cree en el proyecto que encabezará el amo de los memes.

Sin embargo, el INE no cree en el amor… el órgano electoral, “no valora si hay relación marital o no en Nuevo León. El matrimonio no es parte de la ley electoral. El tema es que hubo aportaciones en especie de un ente prohibido (empresa) a una campaña política. Eso está prohibido”, señaló durante su intervención el consejero del INE, Ciro Murayama.

Así como lo recordó Samuel García cuando la sanción en su contra estaba en mero proyecto, ahora Movimiento Ciudadano señala el que parece que será su principal argumento a la hora de impugnar: el hecho de que algo similar ocurrió en 2018, cuando Mariana Rodríguez apoyó a Samuel García en su campaña para senador.

“El Tribunal falló a favor de Samuel García”, señala Movimiento Ciudadano. “Se trató de publicaciones protegidas por la libertad de expresión que no constituyeron irregularidades en la fiscalización ni un gasto que se debe reportar”.

¿El TEPJF pensará lo mismo ahora? Eso lo sabremos dentro de poco.