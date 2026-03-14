Muere el filósofo Jürgen Habermas a los 96 años

Lo que necesitas saber: Jürgen Habermas creció en la Alemania nazi, pero nunca participó en la guerra y sus vivencias lo llevaron a impulsar un nuevo pensamiento en el país tras la Segunda Guerra Mundial

El filósofo alemán Jürgen Habermas murió a la edad de 96 años, según confirmó la editorial Suhrkamp, misma que publicó sus obras a lo largo de décadas. Su voz fue la principal impulsora de la conciencia alemana posterior a la Segunda Guerra Mundial.

Murió el filósofo alemán Jürgen Habermas

Nacido el 18 de junio de 1929 en Düsseldorf, Jürgen Habermas presentó dificultad para hablar desde temprana edad debido a dos cirugías por una fisura palatina.

Muere el filósofo Jürgen Habermas

Estuvo ligado al partido nazi por su padre, economista y líder de la Cámara de Comercio en aquellos años previos a la gran guerra. Él mismo fue parte de las Juventudes Hitlerianas, pero nunca participó activamente en las invasiones ni en la guerra de Hitler.

Haber visto de cerca el horror nazi provocó en él un pensamiento totalmente a favor de la democracia, la ética y la filosofía política. No dudaba en dar su postura en diferentes asuntos públicos que impactaban al mundo, desde conflictos, guerras y políticas polémicas que amenazaban derechos y libertades.

“Jürgen Habermas marcó la trayectoria de la editorial Suhrkamp durante décadas como filósofo, autor, intelectual público, amigo y compañero. Su obra, publicada por Suhrkamp desde la década de 1960 y traducida a más de 40 idiomas, sigue teniendo repercusión mundial”, reza el mensaje de la citada editorial.

El impulsor de la conciencia alemana de la posguerra

Jürgen Habermas estudió en la Universidad de Bonn y recibió influencia de la Escuela de Frankfurt por pensadores como Theodor Adorno y Max Horkheimer. En la década de los 50 era periodista y académico, y su salto a la fama se dio con su trabajo para doctorarse en 1961: La transformación estructural de la esfera pública.

Obra de Jürgen Habermas / Foto: Amazon

“Habermas esbozó el desarrollo de la esfera pública desde los salones burgueses de la Europa del siglo XVIII hasta su transformación en el siglo XX en un espacio público gobernado por los medios de comunicación de masas”, explica la agencia Reuters, trabajo con el cual impactó las directrices de la Alemania que luchaba todavía por encontrar su rumbo tras el nazismo.

También fue un gran partidario del movimiento estudiantil de la década de los 60 en Europa, y sus obras y conocimiento lo llevaron a dirigir el Instituto Max Planck de 1971 a 1981, donde escribió su obra principal: Teoría de la acción comunicativa.

Jürgen Habermas es considerado el filósofo más importante en la historia de Alemania; estudió y enseñó filosofía, historia, psicología, literatura y economía. Recibió el Premio de la Paz de la Asociación Alemana de Libreros en 2001, y su última obra fue Algo tenía que mejorar, publicada en 2024.