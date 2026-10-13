El 12 de octubre, un hombre de 42 años perdió la vida tras caer de una montaña rusa de un famoso parque de diversiones en Georgia, Estados Unidos.

Lo que necesitas saber: De acuerdo con testigos y empleados, el hombre habría salido despedido de la atracción, golpeando a otros visitantes antes de caer debajo de la misma.

En Estados Unidos ocurrió una tragedia que en estos tiempos, solo creerías que sucede en las películas. En un parque de diversiones de Georgia, un hombre murió tras caer de una montaña rusa.

Accidente en parque de diversiones en Estados Unidos // Captura de pantalla.

Muere hombre tras caer de una montaña rusa en parque de diversiones en Estados Unidos

Lo dicho. Este lunes, un hombre de 42 años perdió la vida tras caer de una montaña rusa de un famoso parque de diversiones en Georgia, Estados Unidos.

Mediante redes sociales, el Departamento de Policía del Condado de Cobb informó que, de acuerdo con testigos y empleados, el hombre habría salido despedido de la atracción, golpeando a otros visitantes antes de caer debajo de la misma.

“Aproximadamente a las 3:58 p. m., agentes que prestaban servicio en el parque acudieron a atender un incidente que involucraba a un visitante varón en una montaña rusa. Los agentes localizaron a Hassan Jihad Ibn Kariem (de Atlanta, Georgia) debajo de la atracción; el hombre no respondía ni respiraba“, se lee.

En videos compartidos por medios de comunicación se ve a la montaña rusa “Goliath” detenida a mitad de subida mientras los trabajadores ayudaban a bajar a los demás visitantes.

Continúa la investigación de lo ocurrido

Hasta el momento, las autoridades no han compartido detalles sobre lo que pudo haber ocasionado este incidente y la investigación se encuentra en curso.

Debido a la alarmante situación, la cadena internacional de parques de diversiones anunció el cierre temporal —para evitar otro incidente— de nueve montañas rusas en seis parques de Estados Unidos y Canadá.

Eso sí, se espera que el parque de diversiones en Georgia reabra sus puertas este viernes.