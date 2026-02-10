Lo que necesitas saber:
La mayoría de muertes por sarampión en México se registraron el año pasado, pero algunas se están confirmando hasta ahora
El sarampión anda con todo en México; cada día se actualizan las cifras de contagios y, tristemente, también de fallecimientos. ¿Cuántas muertes van hasta ahora en el país?
Justo queremos mantenerte al tanto para tomar cartas en el asunto y no echar en saco roto lo de ir por tu vacuna.
¿Cuántas muertes por sarampión se registran en México?
Hasta este 10 de febrero, la Secretaría de Salud reporta un total de 28 muertes, 26 ocurridas en 2025 y 2 de este 2026.
Además, el número de casos confirmados es de 8 mil 889 desde el año pasado.
Lo dicho, te iremos actualizando esas cifras a medida que la Secretaría de Salud informe los datos confirmados.
¿Cuántas muertes por sarampión se registran en cada estado?
Las muertes por sarampión en México, según el estado donde se han dado, van así:
- Chihuahua: 21
- Jalisco: 2
- Michoacán: 1
- Ciudad de México: 1
- Sonora: 1
- Durango: 1
- Tlaxcala: 1
Lo que debes saber de la primera muerte por sarampión confirmada en CDMX
En caso de que hayas visto por ahí alguna noticia sobre “la primera muerte por sarampión en CDMX” este 10 de febrero, debes saber algo importante. No se trata de una muerte reciente, sino de una ocurrida en 2025.
No deja de ser grave y triste, sin embargo, no es que el problema se esté agravando ni haya que entrar en pánico.
¿Por qué se dio a conocer hasta ahora? Sucede que aunque la paciente con sarampión murió en 2025 (una niña que murió en diciembre), la Secretaría de Salud confirmó apenas el 9 de febrero que, en efecto, su muerte fue por sarampión.
En el reporte del avance de la enfermedad del 6 de febrero no se contabilizaba ninguna muerte en CDMX, pero esa cifra cambió para el último informe, el del 9 de febrero. Por eso muchos medios han salido con la noticia de “¡Se confirma la primera muerte por sarampión!”. No están mintiendo, pero el fallecimiento es de 2025.
Como decíamos antes, de las 28 muertes hasta ahora sólo 2 se dieron este año. De momento no hay que pensar que el tema del sarampión se está poniendo peor.
Recuerda que hay campaña de vacunación contra el sarampión
Aunque la mayoría de fallecimientos son del año pasado, no hay que bajar la guardia ni subestimar al sarampión. Recuerda que hay campaña de vacunación en distintos puntos de la Ciudad de México, incluyendo estaciones del Metro y Metrobús.
Recuerda que hay campaña de vacunación en distintos puntos de la Ciudad de México, incluyendo estaciones del Metro y Metrobús.