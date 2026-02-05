Lo que necesitas saber:
México inició 2026 con al menos 6 mil casos confirmados de sarampión.
Les tenemos una buena noticia en el tema del sarampión en México. La Secretaría de Salud anunció que habrá varias jornadas de vacunación, pero solo serán en la Ciudad de México, al menos por ahora.
Los puestos de vacunación se instalarán en estaciones del Metro, Metrobús, Mexibús, Tren Ligero, Cablebús y Mexicable. Y por si tienen la duda, acá les explicamos mejor quienes deben vacunarse.
¿Dónde estarán los puestos de vacunación contra el sarampión?
Por acá les dejamos las estaciones y líneas en las que se colocarán los puestos de vacunación contra el sarampión. Con las respectivas fechas que publicó la Secretaría de Salud de la CDMX, en algunos casos ya quedaron establecidos los periodos y en otros, solo tenemos los horarios.
“En las siguientes semanas realizaremos jornadas de vacunación contra el sarampión en diversos puntos de transporte de la Ciudad de México: Metrobús, Tren Ligero, Cablebús, Mexicable y Mexibús”.
Estaciones del Metro
- Lunes a viernes en horario 8:30 hrs – 14:00 hrs
- Observatorio
- Barranca del Muerto
- Agricola Oriental
- Santa Anita
- Coyuya
- Oceania
- Pantitlán
- Merced
- San Lazaro
- Candelaria
- Lunes a viernes en horario 9:00 hrs – 14:00 hrs
- Olivos
- Nopalera
- Tlahuac
- Camarones
- Aquiles Serdán
- Panteones
- Ferrería
- Indios Verdes (3 al 6 de febrero)
- Deportivo 18 de Marzo
- Martin Carrera
- Potrero
- Lindavista
- Tasqueña
- Copilco
- Cuatro Caminos (3 al 13 y del 16 al 20 de febrero)
- Tacubaya (16 al 20 de febrero)
- Colegio Militar (16 al 20 de febrero)
- Del 3 al 13 de febrero: Lunes a viernes en horario 9:00 hrs – 13:00 hrs
- Constitución de 1917
- Calle 11
- Lomas de la Estrella
- San Andrés Tomatlán
- Culhuacan
- Mexicaltzingo
- UAM-I
- Escuadrón 201
- Apatlaco
- Aculco
- Atlalilco
- Periferico Oriente
- Tezonco
- Tepalcates
- Guelatao
- Peñón Viejo
- Acatitla
- Santa Marta
- Lunes a viernes en horario 9:00 hrs – 13:00 hrs
- Garibaldi
- Morelos
- Lagunilla
Metrobús
- Línea 1 Metrobús: Lunes a viernes en horario 8:30 hrs – 14:00 hrs
- Caminero
- Santa Úrsula
- Ayuntamiento
- Corregidora
- Villa Olímpica
- Metrobús Línea 1, 3 y 7, Indios Verdes: 3 – 6 de febrero
- Metrobús Línea 1, 3 y 6, 18 de marzo:
Lunes a viernes en horario 9:00 hrs – 14:00 hrs
- Metrobús Línea 1 y 3, Circuito:
Lunes a viernes en horario 9:00 hrs – 14:00 hrs
En caso del Tren Ligero, Cablebús, Mexicable y Mexibús, los puestos se instalarán en las terminales de cada una de las líneas de lunes a viernes en horario 9:00 hrs – 14:00 hrs
- Tren Ligero
- Cablebús Línea 1 de Indios Verdes a Cuautepec
- Mexicable Línea 2, Indios Verdes
- Mexibús Línea 4, Indios Verdes
Por si andan por alguna de las estaciones y todavía no tienen su vacuna contra el sarampión puede aprovechar para ponérsela de una vez.