Lo que necesitas saber: México inició 2026 con al menos 6 mil casos confirmados de sarampión.

Les tenemos una buena noticia en el tema del sarampión en México. La Secretaría de Salud anunció que habrá varias jornadas de vacunación, pero solo serán en la Ciudad de México, al menos por ahora.

Los puestos de vacunación se instalarán en estaciones del Metro, Metrobús, Mexibús, Tren Ligero, Cablebús y Mexicable. Y por si tienen la duda, acá les explicamos mejor quienes deben vacunarse.

Foto: @SSalud_mx

¿Dónde estarán los puestos de vacunación contra el sarampión?

Por acá les dejamos las estaciones y líneas en las que se colocarán los puestos de vacunación contra el sarampión. Con las respectivas fechas que publicó la Secretaría de Salud de la CDMX, en algunos casos ya quedaron establecidos los periodos y en otros, solo tenemos los horarios.

“En las siguientes semanas realizaremos jornadas de vacunación contra el sarampión en diversos puntos de transporte de la Ciudad de México: Metrobús, Tren Ligero, Cablebús, Mexicable y Mexibús”.

Estaciones del Metro

Lunes a viernes en horario 8:30 hrs – 14:00 hrs Observatorio Barranca del Muerto Agricola Oriental Santa Anita Coyuya Oceania Pantitlán Merced San Lazaro Candelaria



Lunes a viernes en horario 9:00 hrs – 14:00 hrs Olivos Nopalera Tlahuac Camarones Aquiles Serdán Panteones Ferrería Indios Verdes (3 al 6 de febrero) Deportivo 18 de Marzo Martin Carrera Potrero Lindavista Tasqueña Copilco Cuatro Caminos (3 al 13 y del 16 al 20 de febrero) Tacubaya (16 al 20 de febrero) Colegio Militar (16 al 20 de febrero)



Del 3 al 13 de febrero : Lunes a viernes en horario 9:00 hrs – 13:00 hrs Constitución de 1917 Calle 11 Lomas de la Estrella San Andrés Tomatlán Culhuacan Mexicaltzingo UAM-I Escuadrón 201 Apatlaco Aculco Atlalilco Periferico Oriente Tezonco Tepalcates Guelatao Peñón Viejo Acatitla Santa Marta

:

Lunes a viernes en horario 9:00 hrs – 13:00 hrs Garibaldi Morelos Lagunilla



Metrobús

Línea 1 Metrobús: Lunes a viernes en horario 8:30 hrs – 14:00 hrs Caminero Santa Úrsula Ayuntamiento Corregidora Villa Olímpica

Metrobús Línea 1, 3 y 7, Indios Verdes: 3 – 6 de febrero

Metrobús Línea 1, 3 y 6, 18 de marzo:

Lunes a viernes en horario 9:00 hrs – 14:00 hrs

Metrobús Línea 1 y 3, Circuito:

Lunes a viernes en horario 9:00 hrs – 14:00 hrs

En caso del Tren Ligero, Cablebús, Mexicable y Mexibús, los puestos se instalarán en las terminales de cada una de las líneas de lunes a viernes en horario 9:00 hrs – 14:00 hrs

Tren Ligero

Cablebús Línea 1 de Indios Verdes a Cuautepec

Mexicable Línea 2, Indios Verdes

Mexibús Línea 4, Indios Verdes

Por si andan por alguna de las estaciones y todavía no tienen su vacuna contra el sarampión puede aprovechar para ponérsela de una vez.