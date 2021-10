WTF?! Mujer empuja a otra hacia las vías del Metro en Nueva York

El Metro de Nueva York ha dado mucho de qué hablar en lo que va del año, ya sea por las inundaciones que lo afectaron en septiembre pasado por las lluvias que dejó el huracán Ida, o por videos como el que fue captado recientemente en dicho sistema de transporte estadounidense, donde una mujer empujó a otra hacia las vías.

De acuerdo con medios locales, el incidente ocurrió el pasado lunes 4 de octubre alrededor de las 8 de la mañana (hora local). En la grabación hecha por el circuito de seguridad del Metro, en dicha ciudad estadounidense, podemos apreciar a varias personas que se encuentran en la estación Times Square esperando el próximo tren.

En la escena se ve a una mujer que usa un pañuelo color azul en la cabeza y la cual está sentada con otras dos personas en una banquita. Al momento de la llegada del tren y sin razón aparente, esta mujer se levanta de su lugar y empuja a una señora de 42 años con la intención de lanzarla a las vías para que el metro la arrolle.

La cosa es que los cálculos le fallan, pues la mujer agredida no cae a las vías y se estrella contra la parte delantera del tren que va a máxima velocidad. Aunque la agresora en cuestión intenta irse de la escena, un hombre en el lugar intenta detenerla para que se haga responsable de lo que acaba de hacer.

SEE IT: Police ask for help identifying suspect in Times Square subway shovehttps://t.co/Pe18pnG1nX pic.twitter.com/8v6B6lnqrA

— PIX11 News (@PIX11News) October 4, 2021