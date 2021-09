Las fotos (y videos) de las calles, avenidas y Metro de Nueva York durante histórica tormenta

Para el alcalde de Nueva York el impacto de la tormenta tropical Ida fue histórico, pues las inundaciones colapsaron a esta icónica ciudad, aunque las afectaciones no se quedaron en lo local. De hecho, los estados de Nueva York y Nueva Jersey declararon el estado de emergencia.

Así de ruda estuvo la situación de ayer (1º de septiembre), cuando desde distintas zonas de Nueva York —el estado y la ciudad— comenzaron a reportarse encharcamientos y después inundaciones que alcanzaron hasta al Metro, con esas cascadas que luego nos recuerdan al Sistema de Transporte Colectivo chilango durante las fuertes lluvias.

En palabras de Bill de Blasio, el alcalde de Nueva York, esta ciudad vivió un “evento meteorológico histórico” con graves consecuencias como inundaciones y daños en las carreteras durante la tormenta Ida.

Algo parecido sucedió en la ciudad de Passaic, Nueva Jersey, donde medios reportaron la muerte de al menos dos personas por las inundaciones —entre ellas un hombre de 70 años de edad que fue arrastrado, en su auto, por las corrientes que se formaron.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico de Estados Unidos, en tan sólo una hora se registraron 8 centímetros de lluvia en Central Park.

Y eso que la fuerza de Ida disminuyó —tan sólo el domingo 29 de agosto, Ida tocó tierra en Estados Unidos como un huracán categoría 4, dejando un buen de daños en el estado de Luisiana y avanzando hacia el noreste del país hasta llegar como tormenta tropical a Nueva York y Nueva Jersey.

Fue la gobernadora Kathy Hochul quien declaró el estado de emergencia en Nueva York por las fuertes lluvias e inundaciones y para ayudar a la población que resintió más el impacto de esta tormenta.

Un poco para dimensionar el estado de emergencia, aprovechamos esta nota para recopilar las imágenes —gracias al trabajo de la agencia Getty Images y los videos compartidos en redes— de los daños y las inusuales horas que vivió la gente allá en Nueva York por la tormenta Ida.

Water falls down the stairs at 145th Street station, 1 Train, in #Manhattan, #NYC, on Wednesday night. pic.twitter.com/PPsG4pYVcT

— NTD News (@news_ntd) September 2, 2021