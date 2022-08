En Estados Unidos cada nuevo ciclo escolar es una oportunidad de un tiroteo. Es fuerte decirlo, pero esa es la realidad. En las escuelas de ese país se vive con miedo de cuándo podría tocarles y una mujer mostró en redes hasta dónde llega eso.

Se trata de una usuaria de TikTok identificada como Cassie Walton, madre de familia que vive en la ciudad de McAlester, Oklahoma. Ella subió a su perfil un video sobre cómo prepara a su hijo para la escuela como hacen muchas madres y padres a propósito del regreso a clases. Pero su forma de alistarlo es muy distinta al resto.

“Si la maestra te dice: esto no es un simulacro, todos a las orillas… Manténganse callados y quietos, ¿qué haces?”, dice la mujer justo antes de que el niño corra hacia un rincón, responda que se quedará quieto y se coloque su mochila para protegerse.

Cassie Walton muestra en el video cómo su hijo Weston, de sólo 5 años, sabe muy bien cómo reaccionar en caso de que su escuela se convierta en la sede de un nuevo tiroteo.

“—Qué haces si la policía está afuera del salón, pero el tirador está adentro, y la policía pregunta: ‘¿Hay alguien ahí?‘

—“Le digo: aquí estoy”

—“Absolutamente no. No dices una palabra. Si el tirador está adentro, no dices nada”.