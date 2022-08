Es que en serio no hay manera de negarlo ya. La realidad que se vive en México con respecto a la violencia es muy clara y el video que se difundió de cómo enseñan a un grupo de niños a comportarse en una balacera es una enorme prueba de ello.

Foto: Dirección de Seguridad Pública Municipal de Fresnillo

La violencia está desatada en todo el país

Como seguro ya sabes, en diferentes ciudades del país se vivieron momentos de terror ante la violencia desatada por grupos criminales. Desde Michoacán hasta Ciudad Juárez, así como diferentes municipios de Baja California.

Sin embargo, Zacatecas es otro estado donde de forma recurrente se reportan balaceras y enfrentamientos entre grupos armados o contra las fuerzas de seguridad. Es por ello que, al menos allá, los cursos de verano llegan a ser muy distintos a los que normalmente conocemos.

Foto: Dirección de Seguridad Pública Municipal de Fresnillo

La dirección de Seguridad Municipal de Fresnillo llevó a cabo un curso de verano donde se realizó la simulación de una “situación de riesgo”. Como verás en el video que se compartió, una de las actividades fue que los niños debían tirarse al suelo mientras una “balacera” ocurría fuera de su escuela.

Así le enseñan a los niños cómo actuar en medio de una balacera

En las imágenes vemos a los pequeños completamente acostados boca abajo en el suelo y cantando una canción infantil. A su alrededor se encuentran las maestras y varios policías guiándolos para que no dejen de cantar mientras de fondo se simulan las detonaciones.

? ENSEÑAN A NIÑOS CÓMO ACTUAR EN SITUACIONES DE RIESGO. La Policía de Proximidad Social realizó un simulacro de Situación de Riesgo en el Curso “Mis Vacaciones en la Biblioteca”, en Fresnillo, a fin de que los más de 100 niñas, niños, adolescentes y personal bibliotecario conozca sobre protocolos de reacción ante esas situaciones. Publicada por Fresnillo_MX en Miércoles, 10 de agosto de 2022

Cabe mencionar que la Policía Municipal de Fresnillo procura realizar el curso enfocándose en la edad de los niños. Desarrollan las actividades con ayuda de personajes y botargas, incluso se presenta una obra de teatro donde los niños y sus maestros participan.

Sin embargo, eso no quita lo triste de tener que enseñar a los niños a reaccionar ante una balacera. Si la violencia no fuera así de común en tantas partes de México, seguramente eso no sería necesario.