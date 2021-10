Multarán a quien alimente animales en las calles de Mérida; activistas se oponen

El pasado 29 de septiembre, el Cabildo de Mérida, Yucatán, aprobó el nuevo Reglamento para la Protección a la Fauna en este municipio, con el cual también se establece que multarán a quienes alimenten a animales en las calles. Por esta razón, activistas y demás personas se han manifestado en contra de esta medida.

Mérida multará a quienes alimenten animales en las calles

Dentro del Capítulo I, Artículo 26, Fracción XI del Reglamento para la Protección a la Fauna de Mérida se lee que queda prohibido “dejar alimento en la vía pública” para animales, por lo que dueños de mascotas o personas en general que lo hagan podrían recibir multas.

Sí, entre las infracciones que podrían recibir quienes alimenten animales en las calles de Mérida, y que están en el Capítulo II del Reglamento, Artículo 107, Fracción V, se encuentra una multa de entre 100 y cinco mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA); es decir, de unos ocho mil 962 a 448 mil 100 pesos.

Señalan que medida es por salud pública

Sobre esta nueva medida, el alcalde de Mérida, Renán Barrera, indicó que “puede ser perjudicial cuando se busca generar alimentación en la calle”, así como que se busca fomentar la adopción para quienes verdaderamente quieran cuidar a los animales.

“El hecho de fomentar la fauna en la calle puede generar afectación para ellos mismos, accidentes, es un tema de salud pública que cuidar. Precisamente por la protección a la fauna, para evitar envenenamientos es que buscamos los causes adecuados”, declaró el mandatario local.

Activistas se oponen a esta medida

Ante esta nueva medida en el Reglamento para la Protección a la Fauna del Municipio de Mérida, activistas se mostraron en contra y comenzaron a reunir firmas para que se derogue este cambio. Por ejemplo, en entrevista con Quadratín Yucatán, Raúl Argaéz, uno de los que promueve rechazar esta norma, comentó que esto solo provocará un problema, pues muchas personas dejan alimento para los perros callejeros que muchas veces no lo tienen.

“Queremos que esto quede sin efecto, porque puede traer consecuencias, los animales se van a enfermar por no comer, se van a pelear. El anuncio no es bueno, porque no habla de un dueño no podrá alimentar a sus mascotas en la calle, sino que en general no lo puedes dejar en la vía publica y varias personas dejamos alimento para perros callejeros“, declaró finalmente.

*Con información de PorEsto! y Quadratín Yucatán