¡HDLCH! Esta mujer le tosió intencionalmente en la cara a un bebé; podría pasar 6 meses en prisión

El año pasado, cuando todos andábamos muy asustados con el auge de la pandemia, salieron a la luz diversos casos de personas que quién sabe qué diablos tienen en la cabeza, pues tosían o incluso escupían intencionalmente a otras personas para supuestamente contagiarlas de coronavirus. Uno de esos casos fue el de una mujer que precisamente tosió deliberadamente en la cara de un bebé… ¡de un bebé!

Hablamos del caso de Nancy Norldland, de 66 años, quien fue captada tosiendo intencionalmente en la cara de un bebé en junio del año pasado. Esto ocurrió en una sucursal de la cadena Yogurtland, ubicada en Santa Clara, California.

Pero no pienses mal, no andamos usando internet explorer. Hablamos de este tema en pleno abril del 2021 porque esta mujer tiene poco tiempo en custodia de las autoridades y apenas esta semana tendrá una audiencia por el caso.

Así tal cual… aunque su penosa acción (por no ponerle un calificativo más descortés) ocurrió a mediados del año pasado, cuando la pandemia estaba a todo lo que daba —especialmente en Estados Unidos—, las autoridades de Santa Clara informaron que será el próximo martes 27 de abril cuando la mujer sea procesada en el Departamento 52 del Salón de Justicia, en San José.

#SCCDANews: Former San Jose School Teacher Charged with Coughing in Child’s Face https://t.co/rxAxJ04YxZ pic.twitter.com/d189m1kpLp

— Santa Clara DA (@SantaClaraDA) April 23, 2021