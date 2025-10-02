Lo que necesitas saber: Como en años anteriores, este 1 de octubre Venezuela celebra la Navidad.

¡Ya es Navidad! O bueno, al menos en Venezuela. Resulta que mientras nosotros apenas vamos por el pan de muerto, el presidente Nicolás Maduro ya puso su arbolito… y es que volvió a adelantar la Navidad para este 1 de octubre.

Nicolás Maduro / Foto: @NicolasMaduro

Nicolás Maduro vuelve a adelantar la Navidad

No es broma. Tal cual como lo hizo el año pasado, el presidente Nicolás Maduro decidió que este año en Venezuela se celebre la Navidad nuevamente este 1 de octubre y no hasta finales de año, como suele ser.

Aunque estas fechas huelen más al pozole que aún no nos terminamos o al pan de muerto, adelantar la Navidad en Venezuela parece que se volverá toda una tradición.

“Vamos a aplicar la fórmula de otros años, que nos ha ido muy bien, para la economía, para la cultura, para la alegría, la felicidad, y vamos a decretar [que] desde el 1 de octubre arranca la Navidad en Venezuela, otra vez, este año también”, mencionó en su programa semanal de televisión.

Como parte de esta celebración, el gobierno lanzó fuegos artificiales desde El Helicoide, centro de reclusión de presos políticos.

¿Por qué se da el cambio de fecha?

Como ya te adelantábamos, el cambio de la Navidad a octubre no tiene otros intereses más que los políticos, aunque Maduro lo niegue.

El año pasado, este adelanto de la celebración se dio en medio de una crisis política que fue provocada por su polémica reelección y que la oposición consideró como un fraude.

Ahora, este 2025, la Navidad es adelantada en Venezuela, días después de que el conflicto entre Maduro y Trump comenzará a escalar…

Primero con el despliegue de buques estadounidenses en aguas cercanas a territorio venezolano y después con el ataque de lanchas supuestamente “narcoterroristas”.