Lo que necesitas saber: Según Trump, estas embarcaciones representan una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos.

Y dale con lo mismo… Estados Unidos volvió a lanzar un ataque contra una lancha en el Caribe. Tras el bombardeo, 3 personas murieron y, según el presidente Donald Trump, las personas sin vida eran “narcoterroristas de Venezuela”.

Bombarderos B-2 llevaron a cabo el ataque en Irán / Foito: Getty

Estados Unidos ataca lancha de “narcoterroristas” en el Caribe

Nuevamente, el presidente Donald Trump “celebró” en redes sociales una operación militar fuera de Estados Unidos… un ataque a una embarcación “narcoterrorista” en Venezuela.

El mandatario estadounidense informó que tras el ataque de la lancha en el Caribe, tres personas murieron. Además, reveló que están cazando a los narcotraficantes que quieren transportar drogas a Estados Unidos.

“Esta mañana, bajo mis órdenes, las Fuerzas Militares de EE. UU. llevaron a cabo un SEGUNDO Ataque Cinético contra cárteles del narcotráfico y narcoterroristas, identificados positivamente y extraordinariamente violentos, en el área de responsabilidad del Comando Sur”, informó.

Ataque embarcación de Venezuela / Captura de pantalla

Segundo ataque a embarcación de Venezuela

Recordemos que esta es la segunda vez que Estados Unidos ataca una lancha “narcoterrorista” de Venezuela… en aquella ocasión, 11 personas murieron.

En fin, este es un nuevo episodio de la escalada de tensión entre Venezuela y el gobierno de Trump, pues desde el ataque la situación solo ha aumentado.