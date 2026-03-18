Lo que necesitas saber: El artículo 27 de la Constitución de El Salvador limita la pena de muerte solo a casos previstos por leyes militares en una guerra internacional.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, vuelve a ser tendencia en redes, esta vez porque presentó una reforma constitucional para aprobar la cadena perpetua para asesinos, violadores y terroristas.

Foto: Documenta.org

Nayib Bukele modifica la Constitución para aprobar cadena perpetua en El Salvador

En otro intento por modificar las leyes de El Salvador, el presidente Nayib Bukele anunció una reforma constitucional para aprobar la cadena perpetua para asesinos, violadores y terroristas.

Esta propuesta busca modificar el artículo 27 de la Constitución, el cual limita la pena de muerte solo a casos previstos por leyes militares en una guerra internacional.

Pero todo apunta a que pronto será una realidad, pues la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la iniciativa y solo le falta ser ratificada para que entre en vigor.

Reforma constitucional en medio de polémica

Eso sí, esta reforma ocurre tan solo unos días después de que un grupo internacional asegurara que existen bases para creer que en El Salvador se están cometiendo crímenes de lesa humanidad.

El informe señala que en el estado de emergencia de Bukele se cometieron de manera arbitraria encarcelamientos, tortura, desaparición forzada, persecución y asesinatos.

Aunque el mismo presidente negó que se cometieran estos actos e incluso justificó todas sus medidas como algo que salvó a su país de ser “el más peligroso del mundo”.