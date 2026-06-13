Lo que necesitas saber: Durante sus reuniones internas, los docentes acordaron rechazar cualquier receso en la jornada de protesta y mantener las acciones que forman parte del movimiento nacional.

Tal parece que las cosas van a seguir igual y es que, tras no llegar a un acuerdo, la CNTE confirmó este 13 de junio que la huelga nacional continúa y que, por ahora, no hay planes de ponerle pausa a las movilizaciones.

La decisión se tomó luego de que distintas secciones de la Coordinadora analizaran los resultados de las mesas de diálogo sostenidas con autoridades federales. Sin embargo, los maestros han considerado que las propuestas presentadas no dan solución del todo a sus demandas presentadas.

Uno de los grupos que respaldó la continuidad del paro fue la Sección 22 de Oaxaca, considerada una de las más representativas dentro de la CNTE. Durante sus reuniones internas, los docentes acordaron rechazar cualquier receso en la jornada de protesta y mantener las acciones que forman parte del movimiento nacional.

Foto: Captura de pantalla | CNTE Sección 22 Huajuapan

Tras todo esto, el Gobierno federal ha sostenido reuniones con los representantes para buscar acuerdos y ponerle fin al conflicto. Sin embargo, ninguna de las dos partes ha logrado llegar a un acuerdo que a ambos les sea conveniente.

Y es que las movilizaciones de la Coordinadora han traído grandes afectaciones viales, pero uno de los problemas más sonados últimamente han sido los trabajadores de las calles en donde se encuentra el plantón.

Pues muchos de ellos denuncian que no pueden acceder a sus locales y que muchos de sus clientes no logran llegar debido al cierre de calles, por lo que las afectaciones económicas han sido muy grandes.

Así que, al menos por ahora, el conflicto continúa abierto. Y aunque las negociaciones siguen sobre la mesa, la Coordinadora ya adelantó que mantendrá la huelga nacional y las movilizaciones en distintas regiones del país mientras no haya acuerdos que consideren beneficiosos.