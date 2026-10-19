Lo que necesitas saber: Las finales de la próxima temporada de la NBA se jugarán en junio del 2027.

¡Ya tenemos listo el calendario de la NBA! Por acá les vamos a dejar las fechas más importantes para que no se pierdan ni un solo juego de la temporada 2026/27 de la NBA, que inicia el martes 20 de octubre.

No se les olvide que el juego en México de la NBA entre los Denver Nuggets vs Indiana Pacers es el sábado 7 de noviembre.

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Fechas más importantes de la temporada 2026/27 de la NBA

20 de octubre: Comienzo de la temporada regular de la NBA

7 de noviembre: Partido de la NBA en la Ciudad de México :

Denver Nuggets vs. Indiana Pacers | Arena CDMX

: Denver Nuggets vs. Indiana Pacers | Arena CDMX 25 de diciembre: Juegos de Navidad

14 de enero de 2027: Partido de la NBA en París:

San Antonio Spurs vs. New Orleans Pelicans

San Antonio Spurs vs. New Orleans Pelicans 17 de enero: Partido de la NBA en Manchester:

San Antonio Spurs vs. New Orleans Pelicans

San Antonio Spurs vs. New Orleans Pelicans 19-21 de febrero: NBA All-Star 2027

Segunda quincena de abril 2027: Inicio de los Playoffs

Junio 2027: Finales NBA

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¿Cuándo inicia la nueva temporada de la NBA?

La temporada 2026/27 de la NBA inicia el martes 20 de octubre con tres juegos en la cartelera. El primero será entre los Boston Celtics vs Detroit Pistons. Después será el turno de los actuales campeones, los New York Knicks, que visitarán a los Philadelphia 76ers de LeBron James. Ojito con ese partido.

Los Oklahoma City Thunder vs San Antonio Spurs serán los encargados de cerrar el primer día de la temporada.

Boston Celtics vs Detroit Pistons

Philadelphia 76ers vs New York Knicks

Oklahoma City Thunder vs San Antonio Spurs

Fotografía @KingJames vía X

Juego de la NBA en México 2026

Una de las fechas más importantes de la temporada de la NBA es, sin duda, el México City Game 2026, en el que se enfrentarán los Denver Nuggets vs Indiana Pacers el sábado 7 de noviembre en la Arena CDMX.

Imagen @NBA vía X

Juegos de Navidad de la NBA

La NBA no descansa ni en Navidad, y para que disfruten de su recalentado habrá cinco juegos programados el 25 de diciembre del 2026. Acá les dejamos la lista, por si esta su equipo favorito.

San Antonio Spurs vs. New York Knicks

Miami Heat vs. Boston Celtics

Philadelphia 76ers vs. Los Angeles Lakers

Oklahoma City Thunder vs. Minnesota Timberwolves

Denver Nuggets vs. Golden State Warriors

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Los juegos internacionales de la NBA

Además de la Ciudad de México, la NBA también visitará París y Manchester con dos partidos de fase regular. El 14 de enero los San Antonio Spurs se enfrentarán a los New Orleans Pelicans en la ‘Ciudad del Amor’, después viajarán a Manchester para enfrentarse en el juego del 17 de enero.

¿Cuándo se juega el NBA All-Star 2027?

No deben olvidar que del 19-21 de febrero del 2027 se jugará el NBA All-Star. Ese juego en el que se reúnen las figuras más importantes.

Playoffs y finales de la NBA

Y ahora, lo que más nos interesa. A partir de la segunda quincena de abril del 2027, arrancan los playoffs. Hasta tener a todos los equipos clasificados, conoceremos los días y fechas exactas de cada enfrentamiento.

Las finales de la NBA se jugarán en junio del 2027 e, igual que en los playoffs, las fechas y horarios serán confirmados cuando tengamos a los finalistas, es decir, hasta el siguiente año.

Por acá les dejamos el calendario completo, por sí quieren echarle un ojo.