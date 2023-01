"El negocio más corrupto del mundo": Extranjero advierte sobre taxis en Cancún y su forma de operar

El pasado 11 de enero Uber dio a conocer el fallo del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, el cual dice que los servicios de movilidad intermediados a través de la aplicación no son transporte público, por lo que su uso no puede ser prohibido en zonas de Quintana Roo como Cancún.

¿Y eso qué significa? Según Uber, su plataforma no requiere de una concesión de transporte público para funcionar en Quintana Roo, por lo que ahora las personas y conductores no deberán problemas al pedir un servicio (que ha existido en dicho estado desde 2016).

En Quintana Roo el tema con Uber y los taxis ya comenzó a causar problemas

Si bien las autoridades de Quintana Roo ya dijo que en realidad Uber sí necesita ser regulado y se determinará qué dependencia del estado lo hará, los taxistas de dicho lugar ya comienzan a sentir los “pasos en la azotea” ante la posible llegada y estancia de los servicios de transporte por app.

Lo decimos por los videos que han comenzado a circular recientemente (de hecho AQUÍ hablamos sobre uno de ellos), donde se ve a choferes de taxis en Quintana Roo, específicamente de Cancún, acorralar a turistas y atacar a conductores de Uber.

Los choferes de la zona de Cancún han atacado a turistas y conductores de Uber

Esto ya comenzó a ser noticia no sólo para gente en nuestro país, sino para personas del extranjero que planeen visitar Cancún y a quienes les piden tener cuidado con los taxistas, pues los califican como uno de los negocios más corruptos del mundo.

Esto fue gracias a un usuario de TikTok (aparentemente de otro país) quien contó a principios de este mes llegó a México con su esposa e hijos y por primera vez decidieron quedarse en un hotel que está fuera de la llamada ‘zona hotelera’ de Cancún. Algo que no salió bien.

Un hombre extranjero ha llamado al servicio de taxis en Cancun como uno de los “más corruptos” del mundo

En el relato del usuario llamado Chad Scott, cuenta que un taxi que los llevó a su hotel y en una distancia de dos millas (unos 3 kilómetros) le cobró 25 dólares (alrededor de 470 pesos al tipo de cambio actual). Algo que tuvo que pagar por no encontrar un autobús para moverse.

Luego él cuenta que otro día fue al supermercado con su familia y tuvo que tomar otro taxi. Al decirle que no tenía efectivo, el chofer se ofreció a llevarlo primero al banco y después al supermercado. En total el hombre desembolsó más de mil pesos en su recorrido de casa-banco-supermercado-casa.

Pues Uber no puede operar en la zona a pesar de que está disponible

“Es increíble la manera en la que el sistema funciona aquí”, dice el turista quien después de preguntar a algunos taxistas, para entender más sobre la situación, supo que ellos no reciben buenos pagos. No sólo eso, sino que también se enteró que Uber no opera en Cancún.

“Pedí un Uber de mi lugar a otro sitio en la zona hotelera y costaba 2 dólares, dije ‘eso es asombroso’…. pero ningún conductor de Uber quiso aceptarlo”, afirma el sujeto del video que también descubrió que tomar un servicio de transporte por aplicación es súper peligroso.

“Si escoges Uber podría costarte la vida”

“Tuve oportunidad de preguntarle a la dueña de la casa sobre eso y me dijo ‘Chat cualquiera que ha manejado Uber aquí sólo lo ha hecho una vez. Si escoges un Uber y lo llevas a la zona hotelera literalmente podría costarte la vida'”, le dijo la mujer al turista.

“En general es el negocio más corrupto del mundo y a nadie parece importarle o hace algo al respecto. Así que si planeas ir a Cancún, ve a la zona hotelera o planea tomar el autobús y rentar un carro bajo tu propio riesgo”, finaliza el hombre extranjero al advertir que andar en taxi puede constarte hasta 200 dólares al día.

Piden a la gobernadora de Quintana Roo hacer algo con la llamada ‘mafia de taxis’ en Cancún y sus alrededores

Aunque en el video el turista habla de cómo las pocas opciones de movilidad obligan a los turistas a tomar taxis, y éstos a su vez han aprovechado eso para cobrar tarifas carísimas, en redes sociales muchos ya toman el video para exigirle a las autoridades de Quintana Roo hacer algo.

“Los taxis van a afectar a un negocio de miles de millones de dólares al año”, dice un usuario que pide a la gobernadora del estado, Mara Lezama, atender esta situación que no pinta para nada bien…

