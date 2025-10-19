Lo que necesitas saber:

Hamás no niega una agresión, pero se deslinda de cualquier ataque a las fuerzas israelíes

Parece que el alto al fuego en Gaza que tanto trabajo costó conseguir, no durará mucho tiempo. Benjamín Netanyahu, primer Ministro de Israel, ordenó este 19 de octubre atacar objetivos estratégicos de la Franja de Gaza, acusando a Hamás de violar el acuerdo.

Ataque en la Franja de Gaza
Ejército de Israel ingresan a Gaza // X:@AvichayAdraee

Israel vuelve a atacar Gaza pese al alto al fuego

“Tras la violación del alto al fuego por parte de Hamás, el primer ministro Netanyahu celebró una consulta con el ministro de Defensa y los jefes del sistema de seguridad, y ordenó actuar enérgicamente contra objetivos terroristas en la Franja de Gaza”, resalta la Oficina de Benjamín, según cita El País.

Han pasado apenas nueve días desde que entró en vigor el alto al fuego, ese derivado del Plan maestro de Donald Trump por el que quería el Premio Nobel de la Paz.

benjamin netanyahu onu
Benjamin Netanyahu en la ONU / Foto: ONUMex

Acusan a Hamás de violar el alto al fuego

Según Israel, no son ellos quienes están violando el alto al fuego con esta orden. Acusan a Hamás de retomar las hostilidades, pues señalan que lanzaron un misil y disparos contra las tropas israelíes.

Netanyahu calificó lo anterior como “una flagrante violación” al acuerdo recién firmado. “En respuesta, el Ejército comenzó a bombardear el área para eliminar la amenaza y desmantelar bocas de túneles y estructuras militares utilizadas para actividad terrorista”.

Soldados de Israel asesinaron al líder de Hamás.
Foto ilustrativa: Leon Neal/Getty Images // Soldados de Israel asesinaron al líder de Hamás.

Hamás se deslinda de ataque a fuerzas de Israel

Y Hamás no niega que hubo un ataque, pero se deslindan del mismo. Según su versión, la agresión se produjo porque una unidad armada que depende de Hamás, la fuerza Radea, realizó una “operación de seguridad” contra un supuesto escondite en Rafah donde podría estar Yasser Abu Shabab, líder de una milicia opositora.

“En consecuencia, no tenemos conexión con ningún evento que ocurra en esas áreas y no podemos contactar a ninguno de nuestros combatientes allí, si es que alguno todavía está vivo“, fue el argumento de las fuerzas en Gaza.

Así las cosas en Medio Oriente, donde parece una triste historia de nunca acabar.

Todo lo que no sabías que necesitas saber lo encuentras en Sopitas.com

Trump 'castiga' a Colombia con aranceles del 25% y revocación de visas a funcionarios

Trump acusa a Gustavo Petro de narcotráfico y dejará de financiar a Colombia
roban-joyas-napoleonicas-museo-louvre-francia-1

¡De película! Roban joyas de “valor incalculable” del Museo del Louvre
Nuevo logo del PAN

El PAN presume nuevo logo y el final de la alianza con el PRI
caso-ridiculo-george-santos-quien-es-mentiras-lista-politico-mintio-todo-1

Tienen que conocer el ridículo caso de George Santos, el político que mintió en TODO y recibió el perdón de Donald Trump

Mi nombre es Christian, soy egresado de la UNAM y llevo ligado a la creación de contenidos digitales desde el 2015. Trabajé en Reforma, distintos portales de futbol y blogs especializados antes de llegar...

Comentarios

Comenta con tu cuenta de Facebook