Lo que necesitas saber: Hamás no niega una agresión, pero se deslinda de cualquier ataque a las fuerzas israelíes

Parece que el alto al fuego en Gaza que tanto trabajo costó conseguir, no durará mucho tiempo. Benjamín Netanyahu, primer Ministro de Israel, ordenó este 19 de octubre atacar objetivos estratégicos de la Franja de Gaza, acusando a Hamás de violar el acuerdo.

Ejército de Israel ingresan a Gaza // X:@AvichayAdraee

Israel vuelve a atacar Gaza pese al alto al fuego

“Tras la violación del alto al fuego por parte de Hamás, el primer ministro Netanyahu celebró una consulta con el ministro de Defensa y los jefes del sistema de seguridad, y ordenó actuar enérgicamente contra objetivos terroristas en la Franja de Gaza”, resalta la Oficina de Benjamín, según cita El País.

Han pasado apenas nueve días desde que entró en vigor el alto al fuego, ese derivado del Plan maestro de Donald Trump por el que quería el Premio Nobel de la Paz.

Benjamin Netanyahu en la ONU / Foto: ONUMex

Acusan a Hamás de violar el alto al fuego

Según Israel, no son ellos quienes están violando el alto al fuego con esta orden. Acusan a Hamás de retomar las hostilidades, pues señalan que lanzaron un misil y disparos contra las tropas israelíes.

Netanyahu calificó lo anterior como “una flagrante violación” al acuerdo recién firmado. “En respuesta, el Ejército comenzó a bombardear el área para eliminar la amenaza y desmantelar bocas de túneles y estructuras militares utilizadas para actividad terrorista”.

Foto ilustrativa: Leon Neal/Getty Images // Soldados de Israel asesinaron al líder de Hamás.

Hamás se deslinda de ataque a fuerzas de Israel

Y Hamás no niega que hubo un ataque, pero se deslindan del mismo. Según su versión, la agresión se produjo porque una unidad armada que depende de Hamás, la fuerza Radea, realizó una “operación de seguridad” contra un supuesto escondite en Rafah donde podría estar Yasser Abu Shabab, líder de una milicia opositora.

“En consecuencia, no tenemos conexión con ningún evento que ocurra en esas áreas y no podemos contactar a ninguno de nuestros combatientes allí, si es que alguno todavía está vivo“, fue el argumento de las fuerzas en Gaza.

Así las cosas en Medio Oriente, donde parece una triste historia de nunca acabar.