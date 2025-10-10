Lo que necesitas saber: Horas antes de que se hiciera público el anuncio del Premio Nobel de la Paz de 2025, un sitio llamado Polymarket recibió millones de dólares en apuestas que "anticipaban" a la eventual ganadora con una filtración.

Probablemente a muchas personas los agarró por sorpresa que la venezolana María Corina Machado se llevara el Premio Nobel de la Paz de 2025; pero más allá de las opiniones políticas o la discusión tuitera que quieran, un escándalo más grave se está cocinando en las oficinas del prestigioso premio: un escándalo de apuestas.

Investigadores de Noruega, en colaboración con el Comité que lo entrega, se dieron cuenta que estamos frente a un gato encerrado.

María Corina Machado / Ilustración: Niklas Elmehed (@nobelprize)

Resulta que, unas horas antes de que el nombramiento fuera público, un famoso sitio de apuestas ingresó millones de dólares que “adivinaron” a la eventual ganadora —por supuesto, llevándose un billetote en ganancias sospechosas.

¿Cómo sospechan del escándalo de apuestas en el Premio Nobel de la Paz?

La cosa del escándalo de apuestas en el Premio Nobel de la Paz comienza en el sitio Polymarket. Si no lo conocen, es un mercado de apuestas digitales que se volvió famosísimo porque permite meterle una lana a toda clase de eventos geopolíticos. Desde guerras o muertes, hasta la identidad del Papa en el Cónclave.

Obviamente tenían apuestas abiertas para el próximo Premio Nobel de la Paz.

La cosa es que —desde hace semanas— la favorita para ganarlo era Yulia Navalnaya, viuda de Alexei Navalny, el activista opositor ruso a Vladimir Putin. La seguían apuestas por Donald Trump, por Greta Thunberg o el Papa León XIV.

Desde días antes, estas eran las apuestas al Premio Nobel de la Paz // Polymarket

No es que las apuestas indiquen quién va a ganar o que los mercados sean adivinos, pero se los contamos para que vean cómo pintaba la cosa.

Sin embargo, en la madrugada de Noruega, unas horas antes de que se hiciera público que María Corina Machado ganaría el Premio Nobel de la Paz, cerca de 2 millones de dólares entraron en el mercado de apuestas.

Horas antes del anuncio, llegaron tantas apuestas que la eventual ganadora tenía casi el 70% de posibilidades —cuando un día antes, ni estaba en la contienda.

Horas antes del anuncio, millones de dólares entraron en apuestas // Foto: Polymarket

Todo esto apunta a una conclusión que ya empieza a resonar por todo el mundo: este escándalo de apuestas en el Premio Nobel de la Paz apunta a que alguien filtró la información y algunos aprovechados se llevaron millones de dólares en ganancias.

Comité de Premio Nobel ya investiga qué paso

De acuerdo con The Guardian, el asunto estuvo grave. Hubo cuentas de apuestas, creadas ese mismo día, que se llevaron ganancias de más de 60 mil dólares en instantes.

Si revisamos las estadísticas de Polymarket, veremos que había más de 21 millones de dólares en juego, que terminaron repartidos por una inesperada filtración que apenas está investigando el Comité del Premio Nobel.

Comentaron que llevan casi 50 años con el mismo “proceso secreto” para elegir a los ganadores del Premio Nobel de la Paz pero ahora les comieron el mandado. “Parece que fuimos presa de un actor criminal que ganó dinero con nuestra información”, explicaron los encargados del Premio. Ahora comienza la investigación a ver si lo encuentran.