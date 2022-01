En imágenes: La nevada que paralizó las carreteras de Estados Unidos

Vaya inicio de año que tuvieron en Washington DC, Virginia y Maryland, donde la primera y tremenda nevada —no vista desde 2016 en esta zona de Estados Unidos— colapsó las calles, carreteras, los servicios y provocó varios apagones.

De hecho, en la autopista interestatal norte-sur I-95 los y las automovilistas quedaron atrapados por más de 20 horas en el tráfico. Ouch!

La nevada que paralizó las carreteras de Estados Unidos

Esta nevada fue la cereza del pastel para Washington, después de la racha de cancelación de vuelos y en medio del aumento de contagios por COVID-19.

El lunes 3 de enero, Washington DC amaneció cubierto de nieve y desde entonces ha tenido que lidiar con la suspensión de algunos servicios —como la distribución de las pruebas rápidas de COVID-19— el cierre de colegios y hasta apagones masivos.

Sí, porque más de 20 mil hogares y negocios se quedaron sin luz como consecuencia de la nevada.

La historia no se quedó hasta aquí porque en la autopista 1-95, cientos de personas se quedaron varadas, a partir de la noche del lunes y hasta hace unas horas de la tarde de este martes 4.

El gobierno de Virginia explicó que en esta carretera hubo de todo, choques entre tractores y remolques hasta gente que se quedó atrapada entre los vehículos, sin el chance de poder salir por agua o comida.

Justo por esta razón, los gobiernos tuvieron que pedir a la gente que si no tenían necesidad, urgencia, de salir de casa no lo hicieran, pues las condiciones en las carreteras y calles no eran por mucho las mejores.

Aquí dejamos un par de imágenes de todo el caos que se vivió entre el 3 y este 4 de enero en esta zona de Estados Unidos.