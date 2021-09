“Traemos la verdad”: Las palabras de Nicolás Maduro al llegar a México

México anda de gala este fin de semana porque tenemos puro invitado de lujo. Hoy, 18 de septiembre, comenzó la VI Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Uno de esos invitados —y el que más conversación generó a su llegada— fue el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

La polémica por la llegada de Nicolás Maduro a México

Nicolás Maduro llegó de última hora a la Ciudad de México la noche de este jueves y rápidamente hizo estallar las redes sociales. Entre los miles que apoyan la buena relación de AMLO con presidentes que llevan mucho en el poder y quienes califican como dictador al venezolano, el debate en Twitter se puso bastante bueno.

Hashtags como #MaduroNoEresBienvenido resaltaron en redes cuando se difundió que Ebrard recibió al presidente de Venezuela en el AICM (horas después de que el aeropuerto se nos andaba inundando por las lluvias que no dan tregua en el Valle de México).

El canciller Marcelo Ebrard recibió al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en el AICM, para su participación en la VI Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la CELAC, que se celebra mañana en Palacio Nacional.

Pero otra cosa que llamó mucho la atención cuando Nicolás Maduro arribó a la capital mexicana para estar en la Cumbre de la CELAC, fue el mensaje que se aventó antes de aterrizar. El mandatario venezolano se mostró muy contento por su llegada y dijo que viene con “la verdad” de su país.

“Aterrizando en México ya, miren, ahí está el aeropuerto. ¡México lindo y querido! Llegando a México, con mucho amor”, dijo el sucesor de Hugo Chávez cuando estaba todavía sobrevolando la Ciudad de México, mensaje que compartió en redes sociales.

“Hemos estado estudiando y trabajando las propuestas que vamos a hacer en la Plenaria de Jefes de Estado y Jefes de Gobierno. Traemos la verdad de Venezuela, la verdad de Bolívar, la verdad de los Libertadores, la verdad de Chávez…“.

"Hemos estado estudiando y trabajando las propuestas que vamos a hacer en la Plenaria de Jefes de Estado y Jefes de Gobierno. Traemos la verdad de Venezuela, la verdad de Bolívar, la verdad de los Libertadores, la verdad de Chávez…".

¿Y qué dijo en la Cumbre de la CELAC?

Ya en la Cumbre, Nicolás Maduro apoyó la idea de AMLO de crear un nuevo organismo, parecido a la Unión Europea, conformado por puros países latinos y caribeños. Dijo, que porque la OEA se contradice con la CELAC al apoyar a esos que nos ven como su “patio trasero” (esos=Estados Unidos).

También agradeció el apoyo que AMLO le ha dado a su país e invitó a todos los que lo acusan de ser un dictador a ir a Venezuela para que vean cómo se convoca a elecciones y se permite a la población elegir a sus gobernantes.

Bueno, hasta retó al presidente de Uruguay, Luis Lacalle, a un debate, porque él señaló en su participación que en países como Cuba, Nicaragua y Venezuela no hay una democracia plena. Dijo que no se respeta la división de poderes, no respetan la libertad, se detiene a opositores y se reprimen las manifestaciones contra el Gobierno; y claro, a Nicolás Maduro no le gustó nadita eso.