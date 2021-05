Mundo enfermo y triste: Otra vez secuestran a estudiantes (menores de edad) en Nigeria

Otra vez un secuestro masivo en Nigeria. En esta ocasión, el gobierno nigeriano confirmó que un grupo de estudiantes —más de cien, de acuerdo con medios locales, pues hasta el momento las autoridades no dan una cifra precisa— fue secuestrado por un grupo armado el domingo 30 de mayo.

Esta noticia o más bien estas agresiones contra niños y niñas de Nigeria no son nuevas. Tan sólo el secuestro en el colegio de Tengina sucedió un día después de que otro grupo de estudiantes —14 jóvenes de la Universidad de Greenfield— fuera liberado tras permanecer privados de su libertad durante un mes.

GOVERNOR SANI BELLO SADDENED BY THE RECENT BANDITS ATTACK ON SEVERAL COMMUNITIES IN TEGINA, WUSHISHI, AND BATATI…. SAYS THE GOVERNMENT WORRIED BY THE ESCALATING CASES OF BANDITRY IN THE STATE. pic.twitter.com/6Gf0seMXoe

— Governor Niger (@GovNiger) May 30, 2021