Rencor nivel: Como no le dejó propina, memorizó su cara y ayudó a que lo arrestaran

Con esta nota se te van a quitar las ganas de no dar propina (si es que lo has hecho): En Florida, Estados Unidos, se dio un peculiar caso en el que un bartender se memorizó la cara de un hombre que no le dejó propina y después ayudó a la policía a detenerlo por quemar una histórica boya.

Memorizó su cara porque no le dejó propina y ayudó a que lo detuvieran

Según Miami Herald, un mesero se quedó tan enojado con un sujeto que no le dejó propina en un bar de Key West, Florida, que memorizó su cara y luego ayudó a la policía para que lo detuvieran. Y es que como no se iba a enchilar, si después de pedir bebidas tres veces en víspera de Año Nuevo, el hombre no le dio ni las gracias.

El sujeto en cuestión, el que no dejó ni un centavo al bartender, fue un sujeto que incendió una boya de Florida, lo cual quedó grabado por cámaras de seguridad, por lo que la policía publicó el video para que se identificara a los responsables.

Este incidente provocó más de cinco mil dólares en daños a la histórica boya que marca el punto más al sur de Estados Unidos.

Obviamente, el bartender identificó de volada al sujeto

Como les contábamos, todo quedó grabado y las autoridades locales comenzaron a difundir el video para dar con los responsables, por lo que el bartender Cameron Briody, vio la grabación e identificó de volada a su archienemigo, el sujeto que no le había dejado propina.

Al final, el hombre que no deja propina e incendia boyas resultó ser un joven de 21 años de edad. Al respecto, el cantinero comentó que se había dado cuenta de que era el tipo que había atendido y que había usado tarjeta para pagar, por lo que todos sus datos estaban en los recibos.

Hasta su jefe, el gerente general del bar, Daylin Starks, se unió a él y revisaron hasta sus grabaciones de seguridad para identificar al sujeto. Incluso compararon juntos los recibos de las tarjetas de crédito con las fechas de las grabaciones para comprobar que era el mismo que había provocado los incendios.

Hasta dieron con su amigo, quien también había participado en los hechos; se trataba de: Skylar Rae Jacobson, de Henrietta, Texas, y David Perkins, de Leesburg, Florida, de 21 y 22 años de edad.

Fue así que la policía local logró dar con ellos y ahora enfrentan cargos de conducta criminal con daños por más de mil dólares. En fin, mejor siempre dejen propina y agradezcan a las personas que los atienden en restaurantes y bares, no vaya a ser que en una de esas te ganas un enemigo de por vida.