Atacan con cohetes embajada de Estados Unidos en Bagdad

Hace un rato, la Embajada de Estados Unidos en Bagdad, Irak, dio a conocer que sufrieron un ataque con cohetes durante la noche por parte de grupos terroristas. Por el momento, solo reportan dos personas heridas: una mujer y un niño.

A través de su cuenta oficial de Twitter, la Embajada de Estados Unidos en Bagdad, informó que sufrieron un ataque con cohetes por parte de grupos terroristas “que buscan socavar la seguridad, la soberanía y las relaciones internacionales de Irak”.

Y finalmente indicaron lo siguiente: “Siempre hemos dicho que este tipo de ataques escandalosos son un asalto no solo a las instalaciones diplomáticas, sino también a la soberanía de Irak”.

… that these sorts of reprehensible attacks are an assault not just on diplomatic facilities, but on the sovereignty of Iraq itself. 2/2

— U.S. Embassy Baghdad (@USEmbBaghdad) January 13, 2022