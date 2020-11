¿Se casa Enrique Peña Nieto? ¡No!… pero qué buenos están los memes

Justo este día en que se dio a conocer que la Fiscalía General de la República (FGR) acusó a Enrique Peña Nieto por traición a la patria y cohecho en una solicitud de orden de aprehensión; empezó a correr la noticia de que el expresidente se nos casaba nuevamente, por lo que muchos usuarios de redes sociales se sorprendieron y otros tantos comenzaron a hacer memes.

Ah, caray: ¿Cómo empezó el rumor de que se casaba Peña Nieto?

Pues fíjense que la pareja del “queridísimo” Enrique Peña Nieto, Tania Ruiz Eichelmann, compartió algunas historias sospechosas en su cuenta oficial de Instagram, las cuales nos hicieron suponer que nuevamente se casaba el exgobernador del Estado de México. Sí, después de estar durante su presidencia con la actriz Angélica Rivera.

¿Qué decían y cómo eran las imágenes que compartió? En la primera se puede observar las manos de ambos tomadas y con un mensaje que dice: “Que dure siempre por amor y jamás por costumbre” (con tres emojis de caritas con ojos de corazón para resaltar cuánto amor hay). Hasta aquí nada raro, cualquier pareja cursi sube algo así.

Luego vienen otras dos que ya nos hacen sospechar que hay bodorrio: En la segunda imagen las mismas manos tomadas pero ¡ojo!, se muestra un anillo y las siguientes palabras: “Forever and ever!! My love!!”. Mientras que en la tercera se lee: “Uno para el otro y los dos para Dios!! Tus manos y las mías… Siempre de tu mano! Amándote hoy y si Dios quiere siempre!” (muchos corazones en ambas historias para que no exista duda del cariño que se tienen).

No habrá pollito con mole porque no habrá boda

Con la última historia de Tania Ruiz se rompieron nuestros corazones y nuestras ilusiones de que en verdad existe el amor se fueron por el caño: “Oigan oigan no me caso, solo estoy muy feliz! Amo a mi novio!! Mi corazón está así”. No queremos imaginar el duro golpe que sufrió Peña Nieto cuando leyó esto.

Bueno… ¡Pero los memes no faltaron!

Tal vez todo fue una vil mentira, pero los memes en redes sociales nos curaron la herida. Por ejemplo, algunos hacen referencia a la expareja de Enrique Peña Nieto:

¡A volar gaviotas!

Enrique Peña Nieto le propone matrimonio a Tania Ruiz.#México pic.twitter.com/zCDkq21EaL — Reporte 8 Veracruz (@reporteveracruz) November 12, 2020

Otros se dieron cuenta de que algo nada más no cuadraba:

No mamen es Peña Nieto, no se burlen dónde puso el anillo de compromiso. Ya ni la chinga https://t.co/OPOzIo9XKV — R i c h (@RichSaucillo) November 12, 2020

Y finalmente otros más: