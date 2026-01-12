Lo que necesitas saber:
Este nuevo arancel del 25% ya se encuentra en vigor y aplicará para todos los países que negocien con Irán.
La situación en Irán va de mal a peor… y ahora, tendrán que enfrentar las represalias de Estados Unidos, pues Donald Trump advirtió que los países que negocien con la República Islámica de Irán pagarán un nuevo arancel.
Trump impondrá aranceles del 25% a países que negocien con Irán
Con Trump, ni un día se puede estar tranquilo… ayer amenazó a Cuba con no recibir más dinero ni petróleo de Venezuela y ahora, el presidente anunció que todos los países que negocien con Irán, tendrán que pagar un arancel del 25%.
De acuerdo con el mandatario, este nuevo impuesto aplicará a todos los productos y servicios que se negocien con Estados Unidos.
Y por si te lo preguntabas, Donald Trump aseguró que esta nueva medida para causar aún más presión al gobierno de Irán, ya se encuentra en vigor.
¿A qué se debe esta medida?
Esta medida ocurre como muestra del “apoyo” que Trump ha mostrado a las protestas contra el gobierno iraní por la depreciación de su moneda, la crísis económica y el rechazo del régimen islámico.
De acuerdo con algunas ONG, la represión de las manifestaciones en Irán le ha quitado la vida a más de 600 personas, mientras que las autoridades intentan retomar el control de las calles.
Con este nuevo arancel, el presidente estadounidense pasó de las amenazas por un supuesto intervencionismo a involucrarse directamente con Irán.