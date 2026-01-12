Lo que necesitas saber: Este nuevo arancel del 25% ya se encuentra en vigor y aplicará para todos los países que negocien con Irán.

La situación en Irán va de mal a peor… y ahora, tendrán que enfrentar las represalias de Estados Unidos, pues Donald Trump advirtió que los países que negocien con la República Islámica de Irán pagarán un nuevo arancel.

Donald Trump // Foto: Facebook.

Trump impondrá aranceles del 25% a países que negocien con Irán

Con Trump, ni un día se puede estar tranquilo… ayer amenazó a Cuba con no recibir más dinero ni petróleo de Venezuela y ahora, el presidente anunció que todos los países que negocien con Irán, tendrán que pagar un arancel del 25%.

De acuerdo con el mandatario, este nuevo impuesto aplicará a todos los productos y servicios que se negocien con Estados Unidos.

Y por si te lo preguntabas, Donald Trump aseguró que esta nueva medida para causar aún más presión al gobierno de Irán, ya se encuentra en vigor.

Donald Trump // Foto: Facebook.

¿A qué se debe esta medida?

Esta medida ocurre como muestra del “apoyo” que Trump ha mostrado a las protestas contra el gobierno iraní por la depreciación de su moneda, la crísis económica y el rechazo del régimen islámico.

De acuerdo con algunas ONG, la represión de las manifestaciones en Irán le ha quitado la vida a más de 600 personas, mientras que las autoridades intentan retomar el control de las calles.

Con este nuevo arancel, el presidente estadounidense pasó de las amenazas por un supuesto intervencionismo a involucrarse directamente con Irán.