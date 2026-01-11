Lo que necesitas saber: México envió este fin de semana un buque petrolero cargado con 85 mil barriles de crudo a Cuba.

Para sorpresa de nadie, el presidente de Estados Unidos lanzó una nueva amenaza a otro país. Esta vez, Donald Trump advirtió a Cuba que ya no tendrá más petróleo ni dinero de Venezuela, pues aseguró que ya no necesitan su “seguridad” porque ahora él los cuidará… y de paso, se quedará con los recursos.

Foto: @POTUS

Trump asegura que Cuba ya no recibirá más petróleo ni dinero de Venezuela

No ha pasado ni una semana desde la amenaza que realizó Trump a México sobre “ataques por tierra” contra los cárteles y ahora ya volvió a realizar una más… aunque esta vez no fue para nuestro país.

Mediante redes sociales, el mandatario estadounidense advirtió que ya no habrá más petróleo ni dinero para Cuba (de Venezuela) porque ahora será para ellos…

O bueno, más bien aseguró que, como ahora Venezuela cuenta con la protección de Estados Unidos, ya no son necesarios los “servicios de seguridad” que Cuba les proporcionaba. Aunque, claro, los recursos se los quedarán ellos.

“Venezuela ahora cuenta con Estados Unidos, el ejército más poderoso del mundo (¡con diferencia!), para protegerlos, y los protegeremos. ¡NO HABRÁ MÁS PETRÓLEO NI DINERO PARA CUBA! ¡CERO! Les sugiero encarecidamente que lleguen a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde”, advirtió.

Donald Trump // Foto: Facebook.

Cubra y la crisis por el petróleo

De momento, Cuba enfrenta problemas en su suministro eléctrico debido a la falta de petróleo que era suministrado principalmente por Venezuela… desde hace más de 20 años.

Ante la crisis, el país latinoamericano está recibiendo petróleo de otros lados, como de México, quien recientemente le envió un buque petrolero cargado con 85 mil barriles de crudo.

Aunque de momento, las autoridades mexicanas han declarado que no se está enviando más petróleo del acordado ni hay envío particular, solo que el país se vuelve un proveedor importante de Cuba.