Lo que necesitas saber: Además de atentar contra manifestantes, el gobierno de Estados Unidos ha señalado que Irán intenta reconstruir su programa nuclear.

Inicio de año “relax”, dice Donald Trump… así que, en lugar de ataques como los autorizados en el Caribe y contra Venezuela directo, ahora nomás hace amenazas en contra de Irán (lo que vendrá después, es otro cuento).

Foto: Matt Jelonek-Getty Images.

Duras protestas en Irán por depreciación de su moneda

Como si fuera cualquier cosa, este 2 de enero Donald Trump inició el día mandando un mensaje de advertencia a uno de los países más aguerridos del mundo: Irán. Por medio de Truth Social, Trump aseguró que las fuerzas de Estados Unidos están “listas para actuar”.

Pero, ¿por qué o qué? Bueno, Trump lanzó esta amenaza por sentir que personas que protestan contra el gobierno iraní están en problemas… así que, según el presidente norteamericano, si se asesina o dispara contra manifestantes, él entrará en acción.

Donald Trump en Navidad / Captura de pantalla

La amenaza de Trump se da en medio de protestas contra el gobierno de Masoud Pezeshkian, debido, entre varias cosas, a la depreciación de su moneda. De acuerdo con The Guardian, van seis días de manifestaciones… y no es para menos: el rial iraní cayó a 1.4 millones de dólares.

Durante estas protestas han muerto siete personas (las han asesinado, mejor dicho).

En respuesta a la amenaza de Trump, el asesor del líder supremo de Irán, Ali Khameini, se limitó a insinuar que con los iraníes no se juega de esta manera: lo que tiene que ver con la seguridad de Irán es una “línea roja”, inapropiada para tuits”.

Y bueno, ya si Trump se quiere tomar las cosas más en serio y saltar de las redes al mundo real, el funcionario advirtió que cualquier intento de intervención amerita la detención… y la obligación de mostrar arrepentimiento (seguramente, no por las buenas).