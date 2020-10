Nuevo León endurecerá medidas contra el COVID-19, recurrirá a Fuerza Civil evitar reuniones masivas

En Nuevo León los hospitales nuevamente comienzan a llenarse de pacientes con COVID-19. Así que, antes de que la cosa se ponga peor, las autoridades endurecerán las medidas de prevención ya existentes… y, además, recurrirán a la Fuerza Civil para hacer respetar la sana distancia.

En conferencia de prensa, el secretario de Salud de Nuevo León, Manuel de la O Cavazos, advirtió que ya cuenta con el aval del gobernador, Jaime Rodríguez, El Bronco, para hacer más estrictas las medidas para evitar la propagación del pandemia del COVID-19.

“Vamos a ser más estrictos con dueños de quintas, de salones de eventos, de sitios donde se realizan reuniones sin las medidas sanitarias adecuadas”, aseguró el funcionario.

“Hoy he hablado con el gobernador y le he comentado que debemos ser más estrictos (…) con todas las reuniones clandestinas (…) Voy a hablar con el secretario de Seguridad, Aldo Fasci, que nos ayude Fuerza Civil: hoy no podemos estar en la calle como si nada pasara”, agregó.

Si no hay endurecimiento de medidas, Nuevo León la pasaría peor que en julio-agosto

Aunque desde hace rato ya existen medidas de sana distancia, el titular de Salud mencionó que éstas han comenzado a relajarse en las últimas semanas… lo cual ahora se ve reflejado en el incremento de casos COVID-19. Por ejemplo, este miércoles se registraron 45 fallecimientos y más de 500 nuevos casos.

De acuerdo con el encargado de Salud en Nuevo León, el endurecimiento de las sanciones será en todo el Estado. Por ello, conminó a los alcaldes de todos los municipios a supervisar personalmente la aplicación de las medidas preventivas de contagios.

“No podemos relajar las medidas y ocasionar un gran número de muertes. Hoy la vida de los neoleoneses está en juego si no tomamos medidas más estrictas”.

Aunque en tono muy calmo, De la O Cavazos pronosticó que si la cosa sigue como va, la tendencia indica que la pandemia pegaría en Nuevo León de una forma más contundente de la que lo hizo en julio y agosto, meses en los que se llegaron a registrar hasta 800 nuevos casos diarios.