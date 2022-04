¿Sabías que en Nuevo León hay multas y hasta prisión para quien desobedezca o insulte al gobernador?

El pasado 8 de marzo el gobernador de Nuevo León, Samuel García, presentó ante el Congreso estatal una iniciativa de reforma a la Constitución Local, iniciativa que en un principio fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales.

La iniciativa afirma que la Constitución de Nuevo León ha estado en vigor poco más de 100 años y durante ese tiempo han ocurrido transformaciones políticas y sociales que tienen que reflejarse también. El asunto es que uno de los artículos replica de la Constitución vigente multas y hasta prisión para quien desobedezca o “falte al respeto” al gobernador.

¿Multas para quien insulte al gobernador?

En la propuesta enviada por el gobernador al Congreso, hay una sección tercera que corresponde a las facultades y obligaciones del gobernador del Estado. En esta sección se encuentra el artículo 135 que propone que a la persona titular del Poder Ejecutivo le corresponde:

Imponer multas que no excedan del importe de un jornal o salario de un día o arresto por hasta 36 horas, a los que desobedecieren sus órdenes o le faltaren al respeto debido en los términos del artículo 15 de esta Constitución.

¿Y qué dice el artículo 15? Explica que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a los policías, además de que el ejercicio de la acción penal ante los tribunales le corresponde al MP y la ley será quien determine los casos en que particulares ejerzan acción penal ante la autoridad judicial.

Afirma que la imposición de penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial. Además, que cuando el infractor de los reglamentos gubernativos es jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con una multa mayor al valor de la UMA diaria. En caso de personas no asalariadas, la multa no deberá ser mayor a un día de su ingreso.

En cualquier caso, el arresto no podrá pasar de 36 horas.

Pero ¿esto es nuevo? La realidad es que no, esto ya está contemplado en la Constitución vigente, en la fracción 7 del artículo 85.

Foto: Cuartoscuro

Pero no es lo único gacho de esta propuesta que, en su mayoría, replica lo que contiene la Constitución vigente.

Durante la discusión de esta nueva Constitución, la coordinadora de la bancada de Morena, Jessica Martínez, intentó presentar reservas que fueron desechadas por las mayorías de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano. Una de ellas es la fracción que reconoce el derecho a la vida desde el momento de su concepción y hasta la muerte natural, en el artículo 4. Pero ahí quedó.

Fue el pasado 17 de marzo cuando la comisión de Puntos Constitucionales del Congreso de Nuevo León aprobó por mayoría la primera vuelta de la iniciativa de nueva Constitución. Aún le falta camino por recorrer.