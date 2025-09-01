Lo que necesitas saber: Entre polémicas y con rechazo de la oposición, los nuevos ministros de la SCJN comienzan funciones con Hugo Aguilar como presidente de la Corte.

Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha habido muchos y su inicio de funciones pasó desapercibida por muchos. Sin embargo, los que ahora comienzan en tan importante cargo fueron electos por voto popular. Algo histórico para nuestro país.

Foto: SCJN/Cuartoscuro.

Nuevos ministros acudieron a ceremonia de “purificación”

Aunque se espera que será por ahí de las 19:30 horas cuando se realice la sesión solemne en el Senado de la República en la que nos nuevos ministros rindan protesta, Hugo Aguilar y compañía han estado movidos desde muy temprano.

Los ministros de la SCJN madrugaron y, desde las 5:00 am, fueron requeridos para una “ceremonia de purificación”. Esto fue en la zona arqueológica de Cuicuilco, donde igual se les hará entrega del bastón de mando.

Ceremonia de nuevos ministros de la SCJN / Foto: @Netzai_Sandoval

No todos los nuevos integrantes de la SCJN acudieron a la ceremonia en Cuicuilco. Al evento en el que se reunieron con pueblos indígenas, sólo acudieron seis de los nuevos ministros: Hugo Aguilar, Lenia Batres, María Estela Ríos, Giovanni Figueroa, Irving Espinosa y Sara Irene Herrerías.

Entrega de Bastón de Mando y Servicio

Ya llegó el tan esperado día y tal como lo dijeron, horas después de su ceremonia de “purificación”, los nuevos ministros de la SCJN recibieron bastones de mando. Algo que simbólico -que según ellos- confirma su conexión con los pueblos originarios.

Y prepárense pues a este llamativo primer día de funciones aún le quedan dos que tres actividades para los ministros y ministras…

Ceremonia Tradicional de Purificación y Entrega de Bastón de Mando y Servicio // X:@SCJN

Ministro presidente, Hugo Aguilar, promete una SCJN “diferente”

“Tengan la seguridad que es una Corte distinta, una Corte diferente a las anteriores”, aseguró el ministro presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar, quien en sus redes aseguró que, tras reuniones previas de trabajo, se tiene asegurado que, así como se rinda protesta, comenzarán a trabajar en friega.

Hugo Aguilar, ministro presidente de la SCJN / Foto: @HugoAguilarOrti

En la ceremonia de las 19:30 en el Senado, además de los ministros de la Suprema Corte, también rendirán protesta los 881 jueces y magistrados que fueron votados en la elección judicial.

Por último, será a las 22:00 horas cuando, oficialmente, quede instalada la nueva SCJN. Esto lo hará el magistrado presidente, Hugo Aguilar en una ceremonia en la que se espera que asista la presidenta Claudia Sheinbaum (quien, por cierto, hoy entregó su primer informe de Gobierno).