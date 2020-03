Aunque Oaxaca cuenta con la “Ley Olimpia”, la cual impone multas económicas o penas de cárcel a todo aquel que difunda en internet contenido íntimo de otra persona sin que esta lo autorice, eso no detuvo a varios funcionarios de dicho estado, algunos de ellos integrantes del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, el hacer un grupo de WhatsApp para ‘rolarse’ fotos íntimas de mujeres pertenecientes a comunidades mixes o ayuujk. ¡Eso es no tener vergüenza!

De acuerdo con El Universal fue Sandra Domínguez Martínez, defensora de los derechos humanos de mujeres víctimas de violencia de género, quien dio a conocer la existencia del grupo de WhatsApp llamado “Sierra XXX”, el cual cuenta con poco más de 100 integrantes, y del que se enteró cuando un conocido le avisó que ahí habían pasado una foto de ella. “La fotografía fue compartida en el chat, la pusieron de foto de perfil y le pusieron signo de pesos”, relató la activista al diario.

Si la existencia del grupo en WhatsApp, donde compartían fotos y comentarios machistas y vulgares, ya es deleznable, lo peor es que ahí también habían varios funcionarios del estado.

Algunos de ellos son Donato Vargas, excandidato a diputado local por la región Mixe; Juan Eliel Hernández, líder de grupos de desplazados de la Sierra Norte; y Rolando Vásquez Pérez, alto funcionario del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), este último quien difundió la foto de Sandra en el chat, y con quien la activista tuvo choques anteriormente por la actitud “hostíl, acosadora y amenazante” que él tenía hacia ella.

Al saber la situación, Sandra Dominguez comenzó a recabar información sobre el grupo de WhatsApp y los integrantes de éste, uno de ellos quien afirmó que la finalidad del chat era compartir fotografías íntimas y pornografía de mujeres indígenas, por lo que ya con pruebas, Domínguez Martínez decidió ir a denunciar a los involucrados ante las autoridades, pues aunque hay muchas mujeres que ya saben que aparecieron en el grupo de estos sujetos, tienen miedo a proceder legalmente.

En región mixe opera un grupo político q entre sus líderes figura Rolando Vázquez Pérez y este señor es funcionario d alto nivel del INPI, está siendo denunciado públicamente x ser líder d un grupo virtual donde se exhiben mujeres indígenas y se promueve su cosificación y acoso pic.twitter.com/CJDWISY9kQ — Joaquín Galván (@quinomixe) March 18, 2020

Luego de que se diera a conocer el hecho, a través de un comunicado el ayuntamiento de Tamazulápam del Espíritu Santo, salió a defender a Rolando Vásquez Pérez, afirmando que en todo momento el funcionario “se ha conducido con cordura, legalidad, honorabilidad y respeto”.

Asimismo, Rolando Vásquez Pérez renunció a su cargo en el INPI y publicó en su cuenta de Facebook que las acusaciones en su contra eran falsas, pues durante todo este tiempo y bajo la bandera de la 4T de López Obrador, jamás ha realizado actos que denigren a las mujeres, por lo que afirma no tener miedo. “Tengo la conciencia tranquila y en paz de que no he cometido ni cometeré actos indebidos que denigren a la mujer no solo de la Región Mixe sino de todo México, y a las prueba me remito”, dice.

Mientras tanto Adelfo Regino Montes, titular del INPI, dijo que ya se está atendiendo la denuncia del chat en cuestión, por lo que colaboran con las autoridades para llegar al fondo del hecho.