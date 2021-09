“Olaf” llega a Baja California Sur como huracán categoría 2

Desde ayer por la noche el huracán “Olaf” tocó tierra en México. Lo hizo como huracán categoría 2, en Baja California Sur, en San José del Cabo a unos 35 kilómetros del centro turístico de Los Cabos, para ser específicos.

Al confirmarse la llegada de “Olaf”, el gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, pidió a la población mantener la alerta e informarse a través de los medios oficiales, en caso de que Protección Civil emita alguna recomendación especial.

Además de los anterior, Mendoza Davis dio a conocer que el Consejo Estatal de Protección Civil decidió que las actividades laborales del sector público quedan suspendidas, al menos en La Paz y Los Cabos… aunque la medida podría ampliarse a otros municipios en los que se presenten más estragos debido al huracán.

En más medidas del gobierno, Mendoza Davis anunció que el Aeropuerto Internacional de La Paz cerrará operaciones. La suspensión de servicio sería de las 21:00 horas de ayer, 9 de septiembre, a las 5:00 am de hoy, 10 de septiembre. Sin embargo, dejó abierta la puerta a la prolongación de la medida, dependiendo de las condiciones climatológicas.

También cerraron operaciones los puertos de Cabo San Lucas, San José del Cabo, Los Barriles, La Paz, López Mateos, Loreto y San Carlos. De acuerdo con El País, Mendoza David informó la suspensión de clases en el Estado.

Por cierto… así es como se despide Carlos Mendoza Davis, ya que este 10 de septiembre concluye su mandato. Será Víctor Castro Cosío (gobernador electo) quien se haga cargo de enfrentar las posibles afectaciones que cause “Olaf” en Baja California Sur.

From around 7:40 pm in San Jose del Cabo, when it started to really rip, but before the power went out. Chasing #Hurricane #OLAF in #Mexico pic.twitter.com/MIxYUvTtQY

— Josh Morgerman (@iCyclone) September 10, 2021