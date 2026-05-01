¡Cuidado! Autoridades alertan por retos virales que simulan amanazas en escuelas

Lo que necesitas saber: Un nuevo reto viral ha surgido en redes sociales y la policiía cibernetica ya alertó sobre esto.

Si en estos días viste publicaciones alarmantes sobre supuestas amenazas en escuelas, aguas: puede que solo sean parte de un “reto viral” que busca justo eso… hacerse viral sembrando miedo.

La Policía Cibernética de la CDMX lanzó una alerta por este tipo de contenido que anda circulando en redes sociales. Básicamente, son publicaciones que simulan situaciones de riesgo en planteles escolares, pero que en realidad son engañosas o directamente falsas.

Foto: Redes sociales

Sí, puro clickbait disfrazado de preocupación.

Según la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), estos mensajes suelen venir con imágenes de salones o escuelas para que parezcan reales, aunque no haya ninguna confirmación de que lo que dicen esté pasando. Y aquí viene el problema: cada vez que alguien comparte, comenta o reacciona, le da más alcance… o sea, justo lo que buscan.

¿Por qué es peligroso este tipo de “retos”?

Porque no solo desinforman, también generan pánico entre estudiantes, maestros y papás. En cuestión de horas, un rumor puede escalar y provocar caos innecesario en toda una comunidad escolar.

Así que no, no es inofensivo.

Foto: Redes sociales

¿Qué recomiendan las autoridades?

La Policía Cibernética fue clara y directa:

No compartas nada si no estás seguro de que es real

Evita difundir rumores en grupos escolares (sí, también en el de WhatsApp)

Verifica siempre en fuentes oficiales

Reporta cualquier publicación sospechosa

Además, hicieron un llamado a padres y tutores para que hablen con niñas, niños y jóvenes sobre el uso responsable de redes sociales. Porque sí, esto también va de educación digital.