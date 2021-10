Sestanpeliando:¿Qué se traen la OMS y AMLO con la aprobación de las vacunas COVID?

Que dijo uno y que le contestó otro. Hace unos días, en conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador le metió prisa a la Organización Mundial de la Salud (OMS) para que le den visto bueno a las vacunas contra COVID que han demostrado ser seguras.

Esto debido a que, por ejemplo, en México se aplica la vacuna rusa Sputnik y la China CanSino pero no están aprobadas por la OMS y por ende, no las admiten en viajeros que quieran entrar a Estados Unidos.

Afirmó que como antes no hicieron caso al llamado, planeaba enviar una carta a la organización sanitaria —que ya no envió— para que resolvieran pronto el asunto.

“Lo pueden hacer en 72 horas, llevan ya muchísimo tiempo con esto y no puede haber de por medio ninguna justificación de carácter político o ideológico. Sería un absurdo que la Organización Mundial de la Salud actúe a partir de criterios políticos. Yo pienso que es más bien desidia. Entonces vamos a recordarles esto“, señaló.

En conferencia de prensa, al ser cuestionado por un reportero, el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmó que si México tiene prisa, puede enviar a su comitiva de expertos para que puedan ver cómo se hacen las cosas en vez de estarse quejando. Así mero.

“Si tiene cualquier preocupación, nos pueden enviar un mensaje o preguntar directamente. Es la primera vez que recibo información de que México tiene preocupaciones”, dijo.

Señalo que en lugar de que el presidente hable de estos temas sin expertos ni ningún contacto con la organización, es mejor dejar “que los expertos discutan”. Explicó que están usando datos, evidencia y principios y que la recomendación final viene de los expertos.

#Tedros: It is better to leave it up to the experts #AMLO #Mexico

pic.twitter.com/4WaPtzUf2J

— Maria Rivera (@cony_ro) October 22, 2021