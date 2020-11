OMS-Europa defiende abrir escuelas durante pandemia: “Es posible evitar confinamiento”

El director regional de la OMS en Europa, Hans Kluge, defendió hoy la idea de que los niños y jóvenes puedan ir a la escuela, aún durante la pandemia. Uno de los principales argumentos del especialista, fue el hecho de que los menores de edad no son foco de contagios. Habría que poner más atención, entonces, en otros sectores.

Hans Kluge, quien es representante de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Europa, aclaró que, si bien está a favor de que niños y jóvenes tengan clases presenciales, esto representaría aumentar las medidas de protección… y, claro, que la sociedad en general las siga al pie de la letra. Esto no sólo serviría para que los chamacos no tengan que tomar clases en línea, sino también para evitar el confinamiento…

Pero bueno, ya vimos que en Europa no son muy diferentes que por estos lares, tons como que no.

“Debemos asegurar la enseñanza para nuestros hijos y asegurarnos de que disfruten de la temporada festiva”, dijo Kluge durante su intervención en la conferencia de prensa en la que representantes de la OMS en Europa actualizaron sobre la situación del COVID-19 en sus respectivas regiones.

Ante un inminente confinamiento en varias partes de Europa, Kluge le recordó a las autoridades que durante 100 días consecutivos se demostró que las escuelas pueden permanecer abiertas sin ninguna bronca. Nomás es cuestión de que no se relajen las medidas de prevención.

“Si todos hacemos nuestra parte, los bloqueos se pueden evitar. Mantengo mi posición de que los ‘confinamientos’ son una medida de último recurso”, señaló el representante europeo de la OMS.

🎥🔴 Watch LIVE as @hans_kluge %26 experts from WHO/Europe provide a situation update on #COVID19 in the European Region %26 answer questions from journalists. https://t.co/YsaZmoJYDO

— WHO/Europe (@WHO_Europe) November 19, 2020