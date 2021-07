OMS dice que no es necesaria tercera dosis de vacuna contra COVID-19

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló que no es necesario aplicar una tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Sí, el organismo mundial indicó que antes de pensar en eso, se necesita vacunar a más personas que están en riesgo de contagiarse con coronavirus en todo el mundo.

¿Qué dijo la OMS sobre una tercera dosis de la vacuna contra COVID-19?

La científica jefa de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Soumya Swaminathan, indicó que no es necesaria una tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Incluso agregó que en lugar de pensar en eso, mejor debería intentar vacunarse a las personas con mayor riesgo de contagiarse en todo el planeta.

Así es, pidió a las farmacéuticas y a los gobiernos de todo el mundo enfocarse en las poblaciones que se encuentran en riesgo. Y es que la OMS calcula que si 11 países ricos o con mayores ingresos dan una tercera dosis a sus poblaciones, se necesitarían 800 millones de vacunas más.

Al respecto, la especialista de la Organización comentó lo siguiente en la conferencia de prensa diaria: “En este momento, no hay pruebas científicas de que sean necesarios refuerzos ahora. Hemos visto aumento de infecciones, pero no de muertes y hospitalizaciones. Puede que tras dos o tres años sí, pero no hay ninguna indicación de que hagan falta después de seis meses“.

Incluso le tiró una pedrada a empresas como Pfizer, pues dijo que una decisión de esta clase debe basarse en la ciencia y no porque una compañía declare que se necesita una tercera dosis de la vacuna.

La OMS advierte sobre las combinaciones de vacunas

Por otra parte, Soumya Swaminathan advirtió sobre la mezcla y combinación de vacunas contra el COVID-19 de diferentes fabricantes, sobre las que dijo que tienen una “tendencia peligrosa”, ya que existen pocos datos disponibles sobre su impacto.

“Es una tendencia un poco peligrosa aquí. Estamos en una zona libre de datos y sin pruebas en lo que respecta a la combinación y combinación”, comentó finalmente.

*A partir del minuto 30:36 da esta información