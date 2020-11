¿De verdad Oregon despenalizó el consumo personal de todas las drogas?

Este 3 de noviembre en Estados Unidos los ciudadanos eligen, entre otros cargos, al nuevo presidente que ocupará el cargo por los siguientes cuatro años. Pero no es lo único, también se renueva la vicepresidencia, el Congreso y se votan algunas reformas a leyes estatales y locales para despenalizar por ejemplo el consumo de marihuana o de drogas duras. No, no es broma.

Este martes el estado de Oregon eliminó las sanciones penales por la posesión de cantidades de uso personal de todas las drogas duras.

JUST IN: Oregon decriminalises possession of all drugs for personal use. (Via the AP) — The Spectator Index (@spectatorindex) November 4, 2020

Pero ¿qué significa exactamente?

No, no significa que a partir de ahora en el estado de Oregon todos puedan comprar drogas duras como cocaína, heroína, LSD u otras de manera legal o las puedan fabricar.

La medida 110 de Oregon elimina las sanciones penales a las personas que sean atrapadas con estas drogas incluida la prisión, pero las drogas seguirán siendo ilegales.

La diferencia es que ahora a quienes sean cachados con las manos en la masa tienen la opción de pagar una multa por 100 dólares o bien catafixiar esta sanción asistir a centros gratuitos de recuperación de adicciones. Estos centros van a ser financiados con parte de los ingresos fiscales de la industrial legal de la marihuana en ese estado.

Actualmente si te atrapan con este tipo de drogas en Oregon te enfrentas hasta a un año de prisión y una multa económica por hasta 6 mil 250 dólares.

La excepción a esta medida son las personas que fabrican o distribuyen drogas ya que aún se enfrentarán a un castigo penal.

¿Cómo va la votación para la despenalización de drogas?

De acuerdo con el conteo y actualización de The New York Times, hasta la publicación de esta nota el 59.4% votaron a favor de aprobar esta medida 110 y el 40.6% votaron en contra.

Todos los condados del este de Oregon votaron en contra de esta medida a diferencia de los condados del oeste, en donde se registra una mayor población.