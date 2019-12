Una semana después de que las bailarinas del Ballet de la Ópera de París protestaran en contra de la reforma al sistema de pensiones, los músicos de la Orquesta de la Ópera de París salieron a la calle para hacer algo similar.

Y con piezas como “La condenación de Fausto”, de Héctor Berlioz, o “La danza de los caballeros”, de Romeo y Julieta de Sergei Prokofiev; los muchachos de la Orquesta deleitaron a los curiosos y también protestaron contra la reforma propuesta por el gobierno de Emmanuel Macron.

La protesta sucedió este 31 de diciembre, en vísperas del año 2020. Los músicos se instalaron en los escalones de la Ópera de la Bastilla para tocar frente a los transeúntes y remataron con “La Marsellesa” para levantar los ánimos —en apoyo a la huelga general llevada a cabo por trabajadores del sector público.

Como saben, los trabajadores se han ido a huelga para rechazar la reforma al sistema de pensiones —la cual pretende homologar el sistema de jubilación para todos los trabajadores y todas las trabajadoras que pertenezcan al sector público.

Las protestas comenzaron a finales de noviembre y estas han colapsado el transporte público de distintas ciudades de Francia. Sin embargo, este no ha sido el único rubro afectado.

De acuerdo con la Ópera de París, se han cancelado más de 50 presentaciones en las últimas cuatro semanas y las pérdidas ya superan los ocho millones de euros.

Paris Opera musicians gave a symphonic show of support for the grinding transport strike over the French government’s pension overhaul https://t.co/s1JKwvsA5I

