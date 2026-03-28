Lo que necesitas saber: Con esta muerte suman 14 mexicanos que han fallecido en lo que va del segundo mandato del presidente Trump.

A inicios de marzo se reportó la muerte de un mexicano mientras se encontraba bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Ahora, antes de terminar el mes, se volvió a registrar otro fallecimiento… esta vez en Adelanto, California.

Foto: ice.gov.

Muere mexicano bajo custodia del ICE

Mediante un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) exigió al centro de procesamiento de Adelanto, California, investigar la muerte de un mexicano que se encontraba bajo custodia del ICE.

“De acuerdo con la información preliminar del centro, el connacional fue trasladado a un hospital en Victorville, California, donde falleció“, señalaron.

Las autoridades informaron que el fallecimiento del mexicano ocurrió la noche del 25 de marzo. Hasta el momento, no se conoce la causa de muerte.

Foto ilustrativa: Captura de pantalla @ICEgov

Segunda muerte en menos de un mes

Desafortunadamente, esta es la segunda muerte de un mexicano bajo custodia de autoridades migratorias de Estados Unidos en menos de un mes.

Y es que a principio de marzo, la SRE activó el “protocolo de atención consular” por el fallecimiento de un connacional bajo custodia de ICE.

Este caso se suma a una lista de fallecidos que parece estar lejos de terminar… incluso aunque las autoridades mexicanas hagan un llamado para que estos casos no continúen.

Apenas en la semana, Roberto Velasco, subsecretario para América del Norte de la SRE, informó que 13 personas mexicanas habían fallecido en Estados Unidos en lo que va del segundo mandato del presidente Trump.