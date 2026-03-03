Lo que necesitas saber: Hasta el momento se desconocen las circunstancias de su fallecimiento.

La situación en Estados Unidos para los migrantes está cada vez peor y no lo decimos por decir, sino porque otra vez se reportó la muerte de un mexicano mientras se encontraba bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Muere mexicano bajo custodia del ICE

En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó sobre el fallecimiento de un mexicano mientras se encontraba bajo custodia del ICE en el Centro de Procesamiento en Adelanto, California.

Ante la situación, las autoridades mexicanas activaron los protocolos del Consulado de México en San Bernardino. Además, solicitaron el expediente médico, los reportes de custodia y todo lo necesario para esclarecer la muerte.

“Se exigirá una investigación inmediata y exhaustiva sobre las condiciones que han derivado en el fallecimiento de connacionales bajo custodia de esta autoridad, a fin de determinar responsabilidades y garantizar que estos hechos no se repitan”, mencionaron.

No es la primera vez que ocurre una situación similar…

Como ya les adelantábamos, esta no es la primera vez que se reporta la muerte de un connacional en las mismas situaciones. Incluso se han reportado irregularidades con el ICE.

Sin irnos tan lejos, en enero de este año un migrante mexicano sufrió una fractura en el cráneo durante su detención. Según los agentes, el hombre se lanzó contra la pared a propósito mientras estaba esposado, aunque el personal médico negó esta versión.