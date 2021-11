Otro relevo: ¿Quién es Pablo Gómez Álvarez, nuevo titular de la UIF?

Después de todo el escándalo por la boda de Santiago Nieto con la consejera del INE, Carla Humphrey, el Gobierno de México anunció la renuncia aceptada del ahora extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera y la llegada al puesto de Pablo Gómez Álvarez, ex líder de Morena, ex diputado y ex senador, que por cierto, perdió ante Gabriel Quadri en las pasadas elecciones buscando un curul en la Cámara de Diputados.

Presidencia explica que Gómez Álvarez es egresado de la UNAM y destaca en su trayectoria en favor de causas sociales y derechos humanos a partir dl movimiento estudiantil de 1968. Entrará al cargo a partir de hoy.

Pablo Gómez Álvarez

El nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera es militante de Morena y en 1979 fue elegido como diputado federal de la Coalición de Izquierda.

Ha estado varias veces en el Congreso de la Unión:

Por instrucciones del presidente @lopezobrador_, el secretario de la @SEGOB_mx, @adan_augusto, dio posesión a Pablo Gómez Álvarez como el nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, quien se encuentra en funciones a partir de hoy. pic.twitter.com/kYAWLt72aR — Gobierno de México (@GobiernoMX) November 9, 2021

La primera vez como diputado en 1979, reelegido en 1988, y a partir de 1991 miembro de la Asamblea de Representantes del Distrito federal. Regresó a la Cámara de Diputados en 1997 y a partir de 1999 fue coordinador del PRD en la Cámara baja.

A partir del 2000 fue representante del PRD ante el INE y en 2003 nuevamente regresó como coordinador general del PRD en la Cámara de Diputados. Para 2006 se pasó al Senado y en 2009 regresó como consejero del Poder Legislativo por el PRD al INE.

Hasta la fecha fungía como representante del PRD ante el Consejo General del INE, antes de lanzarse a las elecciones para obtener una diputación por la Ciudad de México, pero no le alcanzaron los votos ante Gabriel Quadri.