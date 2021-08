Y en Afganistán: Bebé que fue entregado a soldados de EE.UU. ya se reunió con su padre

Desde que el Talibán retomó el control de Afganistán, las imágenes de cómo las personas intentar huir desesperadamente del país se volvieron virales por lo dramático de la situación. Pero un video llamó la atención del mundo de manera particular. En éste se observa cómo un hombre le entrega su bebé a soldados de los Estados Unidos.

En el breve material se aprecia cómo la gente lucha por intentar traspasar un muro que se encuentra en el aeropuerto de Afganistán. Su objetivo es claro: ingresar como sea para abordar un avión que los lleve fuera del país y de las manos de los talibanes.

Sobre dicha muralla se encuentran soldados de Estados Unidos, quienes están tratando de apoyar la evacuación masiva del país desde el pasado fin de semana, cuando el Talibán ingresó a Kabul. Y ante la imposibilidad de trepar el muro, un hombre optó por pedir a los norteamericanos que salvaran a su bebé y se los entregó en medio del caos que se vivía.

De acuerdo con información de CNN, un portavoz del pentágono declaró que el militar estadounidense recibió al bebé afgano porque estaba enfermo. También dijo que en cuanto lo tuvieron del otro lado de la muralla, lo llevaron a un centro médico para que recibiera la atención adecuada.

“Este es un verdadero ejemplo de la profesionalidad de los Marines en el lugar, quienes están tomando decisiones rápidas en una situación dinámica en apoyo de las operaciones de evacuación”, mencionó sobre este caso Jim Stenger, portavoz del cuerpo de Marines de Estados Unidos.

A US soldier rescues an Afghan baby on the wall to the #Kabul airport.

#Afghanistan pic.twitter.com/xlBu6AoB0T

— Ali Özkök (@Ozkok_A) August 20, 2021