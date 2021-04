Panista se hizo pasar por migrante para obtener candidatura, Tribunal se la tumba

Salgado Macedonio y Raúl Morón son los casos más sonados, pero el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) anda filoso, tumbando candidaturas… como ahora la de Jorge Alberto Nordhausen, quien se hizo pasar por migrante para que le dieran chance de candidatearse.

De acuerdo con Milenio, el TEPJF determinó revocar la candidatura de Nordhausen, ya que no pudo acreditar a cabalidad que pertenece a la comunidad migrante… es más, todo parece indicar que ni siquiera viven en el extranjero.

¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra?, preguntarán… y la respuesta está en el hecho de que Nordhausen pretendía ocupar una curul de representación proporcional, destinada para un representante de la comunidad migrante en Estados Unidos.

Según indica Infobae, de todos los papeles que presentó el panista, se pude determinar que, efectivamente estuvo en el extranjero, aunque sólo lo hizo por ciertos periodos de tiempo.,.. así que, el susodicho no logró acreditar que radica en el extranjero.

Para acabar de exclamar “Oh my god, you son of a biT%&/”, un migrante, migrante, de esos que parece que viven en corrido de los Tigres del Norte, presentó documentación que sirvió para desacreditar la información proporcionada por Nordhausen.

Al emitir su fallo, el TEPJF recordó que la comunidad migrante de México en Estados Unidos vive una situación de vulnerabilidad que hace necesario que sólo paisanos en el gabacho se beneficien de la figura de diputación federal migrante, con el objetivo de que subsanen la desventaja en la que se encuentra al vivir en Gringolandia.

Aparte de falso migrante, parece que el panista lo que quería era seguir comiendo del erario… ya que resulta que, actualmente, es diputado plurinominal del estado de Campeche y, desde años antes, ya ha formado parte de las legislaturas y ayuntamientos.

Pese a que quiso jugar chueco, el Tribunal Electoral le va a dar chance al PAN de presentar a un nuevo candidato. Para ello tiene 48 horas, las cuales comenzarán a correr una vez que el fallo le sea notificado.

En mensaje enviado desde su casa en Ciudad del Carmen, Nordhausen aseguró que su candidatura fue avalada por todas las instancias del PAN… pero lo que pasó fue que la sala superior del TEPJF emitió una sentencia que creó nuevos lineamientos para tomar en consideración respecto a las candidaturas de representantes de los son grupos vulnerables (indígenas, comunidad LGBT, migrantes, afrodescendientes y discapacitados).

El panista aseguró ser un ciudadano mexicano y norteamericano, con doble nacionalidad y toda la cosa… el detalle es que tiene doble residencia.