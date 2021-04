Que no x10: Tribunal Electoral niega candidatura de Salgado Macedonio

Después de que los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) escucharan los argumentos del aspirante a la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, volvieron a determinar que la sanción del INE es la correcta, o sea que Salgado no será candidato.

El proyecto presentado corrió a cargo del magistrado Indalfer Infante, que proponía respaldar al INE, y ganó por mayoría de votos.

La mayoría de magistrados determinaron que ya no se estaba determinando si Salgado fue o no precandidato ya que eso ya se demostró, por lo que solo se discutía la sanción, misma que calificaron como correcta ya que el candidato, a pesar de saber sus responsabilidades, no presentó su informe ni siquiera a destiempo.

¿Y qué dice Salgado? Que la última palabra la tiene el pueblo. Por medio de sus redes sociales, el ya no candidato lanzó la convocatoria para mañana 28 de abril a las 12 del día en la Alameda Granados Maldonado de Chilpancingo. Afirmó que su movimiento es pacífico en pie de lucha por la democracia.

El caso Salgado

Fue el pasado 13 de abril cuando el Consejo General del INE determinó sancionar (otra vez) a Salgado Macedonio con la perdida del registro como candidato por Morena rumbo a las elecciones en Guerrero. Esto después de que el Tribunal reconociera que Salgado sí fue candidato pero pidiéndole al INE que reconsiderara la sanción.

Eso además de la multota de 6 millones 573 mil 391 pesos a Morena por omitir presentar los informes de precampaña de sus candidatos.

¿Y ahora? Resulta que después de la decisión del Tribunal, Morena tendrá cierto tiempo para sustituir la candidatura de Salgado por otra persona pero ahora sí con todas las de la ley.

A pesar de que en un inicio, el argumento de Salgado era que nunca fue precandidato y que nunca hizo actos de precampaña, luego de que el Tribunal y el mismo INE demostraron que sí lo fue, la estrategia cambió y ahora Salgado le aventó la culpa a Morena por no avisarle que tenía que presentar sus informes de gastos e incluso por no rolarle al INE su informe, que asegura sí entregó a tiempo al partido.