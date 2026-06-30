Lo que necesitas saber: Mucho ojo, porque como ocurre en cualquier multitud, siempre hay gente que busca aprovecharse y en cuestión de segundos, puedes quedarte sin celular o cartera.

Desde que comenzó el Mundial y la Selección Mexicana ha sorprendido e ilusionado a más de un mexicano, millones se han dado cita en el Ángel de la Independencia para festejar y sentir la vibra mundialista que tanto ha caracterizado a México.

Sin embargo, mucho ojo, porque como ocurre en cualquier multitud, siempre hay gente que busca aprovecharse y en cuestión de segundos, puedes quedarte sin celular o cartera.

Y es que el pasado 24 de junio miles de mexicanos se reunieron nuevamente en el Ángel de la Independencia para celebrar el triunfo de México sobre Chequia.

Fue ahí donde dos personas que vestían la playera de la Selección Mexicana para pasar desapercibidas entre la multitud, un hombre de 38 años y una mujer de 30, ambos de origen colombiano, presuntamente aprovechaban las aglomeraciones para sacar celulares de las bolsas o mochilas de las personas mientras estas celebraban.

Foto: SSC

Afortunadamente, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) logró detenerlos y recuperar los teléfonos robados. Sin embargo, este caso llamó la atención por un detalle muy particular.

Los presuntos responsables envolvían los celulares en papel aluminio, aparentemente con la intención de dificultar la recepción de señales como GPS, red celular o Wi-Fi y complicar que las víctimas pudieran localizarlos mediante aplicaciones de rastreo.

Pero… ¿De verdad se puede interferir un teléfono con papel aluminio?

Como era de esperarse, la duda no tardó en surgir. Por eso, Ray Malik, editor del sitio especializado How-To Geek, decidió hacer un experimento para comprobar si de verdad envolver un teléfono en papel aluminio puede interferir con sus señales inalámbricas.

De acuerdo con Malik, el metal puede bloquear o reducir señales como la red celular, el Wi-Fi, el Bluetooth y el GPS porque actúa como un conductor que refleja o impide el paso de las ondas de radio.

Como los teléfonos dependen de esas señales para conectarse, envolverlos completamente puede hacer que dejen de recibir llamadas, mensajes o conexión a internet.

Para comprobarlo, Malik realizó una prueba envolviendo un teléfono Android con dos capas de papel aluminio. Después intentó llamarlo por WhatsApp y mediante la red celular tradicional.

Foto: IA

En ambos casos, las llamadas no entraron y el dispositivo tampoco recibió mensajes de texto mientras permanecía cubierto.

Sin embargo, el propio autor aclara que envolver un teléfono en papel aluminio no debe considerarse un método de seguridad ni una forma infalible de impedir su rastreo o protegerlo de un posible ataque informático.

Además, no existe evidencia científica que demuestre que hacerlo proteja a las personas de las redes 5G o del Wi-Fi, como aseguran algunas publicaciones en internet.

En otras palabras, el aluminio sí puede interferir con las conexiones inalámbricas cuando el dispositivo queda completamente cubierto, pero eso no significa que sea una solución práctica para el uso cotidiano ni que garantice bloquear todas las comunicaciones o los sistemas de localización.

Así que todo parece indicar que los amantes de lo ajeno cada vez se ponen más listillos en las clases de física para intentar no ser descubiertos. Lástima que las de civismo las siguen reprobando.